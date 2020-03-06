"Пророссийский реванш": Порошенко с группой поддержки пришел в ГБР и устроил шоу

Петр Порошенко / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 6 марта, пришел на допрос Государственное бюро расследований. При этом политик собрал группу поддержки перед зданием Бюро.

"...Вчера суд принял, а сегодня мы получили судебное решение, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен в ГБР. Решение об анализе уплаты налогов, представленном ... "мама любит скорость" Дубинским (Александр Дубинский, - ред.). Второе решение суда обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко прокомментировал отставку Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора. По его словам, голосование в Верховной Раде - "пророссийский реванш".

Как ранее сообщал Главред, сторонники экс-президента Петра Порошенко устроили стычку с народным депутатом от Слуги народа Александром Дубинским.