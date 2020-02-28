"Толпа порохоботов": фанаты Порошенко накинулись на "слугу народа" у здания ГБР

Фанаты Петра Порошенко напали на Александра Дубинского / Скриншот

Сторонники экс-президента Петра Порошенко, которые пришли к зданию Госбюро расследований, где проходит допрос бывшего гаранта, устроили стычку с народным депутатом от Слуги народа Александром Дубинским.

В то время, как из здания ГБР вышел Дубинский, участники митинга подскочили к нему и стали его толкать и кричать "Позор" и "Дубинский - черт".

При этом народного депутата взяли в кольцо полицейские, чем уберегли его от дальнейшего общения с экзальтированными сторонниками Порошенко.

Кроме того, "группа поддержки" экс-президента также напала на журналистов. В частности, они оскорбляли репортеров канала 1+1.

Отметим, что Дубинский уже прокомментировал происшествие у здания ГБР.

"Приехал в ГБР дать показания по делу об уклонении Порошенко от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и конфликте интересов. Дело возбуждено по моему заявлению. И так удачно получилось, что прямо в это же время главный военный и государственный преступник тут тоже даёт показания. Толпа порохоботов при нем :)", - написал "слуга народа" в свтем Телеграм-канале.

Напомним, утром, 28 февраля, Петр Порошенко прибыл на допрос к следователю Государственного бюро расследований Украины. Вместе с тем он заявил, суд принял решение, обязывающее закрыть дело, касательно назначения президентом судей, в котором он фигурирует.

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Ранее следственный судья приняла решение о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР. Его исполнение было возложено на подразделения Национальной полиции. Порошенко через адвокатов пытался оспорить решение, но Киевский апелляционный суд отказал ему.