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Порошенко собрался "делать ноги" из Украины – СМИ

9 марта 2020, 10:51

Все будет зависеть от того, по какому делу Петр Порошенко получит своё первое подозрение.

Порошенко
Петр Порошенко может сбежать из Украины / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко может выехать из Украины, чтобы избежать ареста после увольнения Руслана Рябошапки с поста Генпрокурора.

Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что команда экс-президента рассматривает два варианта – выезд Порошенко на лечение или выезд из-за политических преследований. Страна, в которую отправится Порошенко, пока что не определена, возможно это будет Великобритания.

"Приоритетного варианта сейчас нет - принято решение выждать действия ГБР и прокуратуры. В частности, на выбор сценария повлияет то, по какому делу Порошенко таки получит своё первое подозрение", - говорится в сообщении.

При этом Порошенко якобы не хочет выезжать из страны и рассматривает этот вариант как крайний. Бывший глава государства якобы боится потерять свои активы, а именно – бизнес и фракцию в Верховной Раде.

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Напомним, 6 марта пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. При этом политик собрал группу поддержки перед зданием Бюро. Экс-президент прокомментировал отставку Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора. По его словам, голосование в Верховной Раде - "пророссийский реванш".

Как сообщал Главред, 5 марта 2020 года депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании проголосовали за выражение недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке и его отставку.

6 марта исполняющим обязанности генпрокурора Украины официально стал Виктор Чумак, который до отставки Руслана Рябошапки был одним из его заместителей.

Петр Порошенко ГБР новости Украины
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