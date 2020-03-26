Если вас отправили в отпуск за свой счет - вините сами себя

Давайте еще поговорим о грустном: о мудаках и работе.

У нас в стране сложилась удивительная ситуация, когда у нас одновременно очень высокий уровень безработицы и тотальная нехватка компетентных кадров.

У меня знакомый уже который месяц ищет на производство главного технолога - з/п 180 000 грн/мес. Подключил уже топовые hr-агентства. Нет. К вакансии очень высокие требования, ибо ж это не набсовет Укрзализныци, куда любой мудак может найти на полмиллиона в месяц, тут нужно быть профи. И вот все специалисты, которые соответствуют, уже имеют высокооплачиваемую работу.

Регулярно кто-то обращается из друзей с "ищу менеджера/продавца/пиарщика/помощника", зп ниже 20 000 не припомню. И тоже не сразу находят. И да, требования к каждой вакансии есть. Они не заоблачные, но они есть.

Но я не совсем про это.

Часто слышу печальные истории про "руководитель отправил в отпуск за свой счет/ на работе попросили написать заявление по собственному, после карантина примут обратно/ нас перевели на 3х-дневку и урезали зп соответственно".

Читайте такжеСемь советов, как не сойти с ума на карантинеЗнаете, что в этим ситуациях общего? Работодатель мудак. Бывают исключения, обычно они касаются совсем мелкого бизнеса, где штат 2,5 человека, включая собственника. Тут бизнес реально закрывается. Но это исключения. Когда же вы работаете на крупном предприятии и руководство ведет себя крайне не корректно (читать "как мудаки"), то, наверное, стоит задуматься "А надо ли работать с мудаками?". Поверьте, чаще всего не надо.

Но тут же возникает другой вопрос. А где же работать? И возвращаемся к началу поста. Работы вагон.

Но, если вы с момента получения диплома ничего не сделали для повышения своих профессиональных навыков, если ваша профессиональная компетенция оставляет желать лучшего и хороший работодатель в вас просто не заинтересован, то у меня для вас очень грустная новость: проблема не в работодателе и даже не в карантине. Проблема в вас.

Мы живем в очень несправедливом мире, где никто никому ничего не должен. И, если вы сами для себя ничего не делали всю жизнь полезного, то от других ждать этого тем более не стоит. Но тогда и обижаться на отпуск за свой счет тоже не стоит. Это всё очень закономерно и, вопреки предыдущему тезису, даже в чем-то справедливо.