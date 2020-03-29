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После карантина в Украине появится армия безработных и разорённых

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

29 марта 2020, 10:05

Экономика страны со свистом несется в пропасть.

карантин

По окончании карантина из "нор" самоизоляции вылезут все голодные и злые безработные – кто об этом думает в Кабмине и Раде?

Скорее всего, в конце апреля мы с вами узнаем подлинный масштаб экономического шока в Украине. Уже не сомневаюсь, что объявленная в мае статистика по украинскому рынку труда – это будет шок. А пока во власти на этот счет водворилось гробовое молчание и бездействие. Но так далеко не везде.

Друзья, думаю, вам небезынтересно будет узнать, что в этой связи делают Президент Д. Трамп, конгресс и сенат Америки.

Да, проблем на фоне пандемии коронавируса хватает и у американцев. Только на этой неделе обратились за пособием по безработице 3,28 млн. человек – это в 4,9 раза (!) больше, чем на пике кризиса в 2008-2009 годах. В следующем месяце этот рекордный уровень, скорее всего, будет превышен.

Читайте такжеУкраине придется выбрать один из двух кошмарных вариантов, чтобы сохранитьсяИ в этих тяжелейших условиях США приняли пакет помощи американской экономике из-за пандемии коронавируса на $2 триллиона! При этом американцы с годовым доходом до $75000 получат по $1200, а семьи с детьми еще дополнительно по $500 на каждого ребенка. Также под займы для малого бизнеса выделено $367 млрд. и, конечно, еще $130 млрд. пойдет на покрытие нужд медицинских учреждений.

К сожалению, ранее сделанное Кабмином Шмыгаля является нелогичным и иррациональным действием. Министры и законодатели так и не поняли, что такое точечная поддержка бизнеса и граждан, а также как внедрять конкретные программы выживания в условиях карантина. Господа, если сами не способны решать государственные проблемы, то хотя бы копируйте решения своих западных коллег.

Главное – не прячьте головы в песок! Все макроэкономические показатели рисуют одну и ту же картину – рецессия в Украине началась. Президенту Зеленскому уже озвучили прогноз падения ВВП Украины за I кв. на уровне 6-7% (и это мы еще не прошли пик эпидемии). А если придется вводить по всей стране чрезвычайное положение, то по оценкам ведущих аналитиков, ВВП может рухнуть на 18-20%, а также начнутся массовые банкротства предприятий и резко увеличится армия безработных.

Александр Гончаров новости Украины коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине экономика
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