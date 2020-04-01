Перестаньте бегать в больницы, там станет только хуже

Скорая, коронавирус / УНИАН

Народ, скажите, почему вы при каждом чихе и температуре бежите в больницы? Что вы там хотите найти, кроме дополнительных проблем?

Смотрите на ситуацию здраво. Больницы сейчас - это сосредоточие заразы. Если вам не сильно плохо, то что вы хотите получить в больнице, если даже заболели коронавирусом? 80% заболевших переболеют им как простой формой простуды. Потому вам ничего в больнице не предложат, кроме лекарств, которые предлагают от простуды. Ведь если у вас легкое недомогание, то врач и не сможет диагностировать у вас вирус. Да у него и инструментов для этого нет. Тестов нет, защиты нет, знаний у врачей тоже нет.

А вот если у вас уже серьезное недомогание (стабильная высокая температура и т.д.), то тогда имеет смысл идти в больницу. Но это касается только 20%.

Читайте такжеУкраинцам пора осознать весь ужас ситуации с эпидемиейИ уж тем более, если у вас нет коронавируса, а вы бежите в больницу, то ваши шансы встретить это "счастье" там резко увеличиваются.

Поэтому не создавайте дополнительные проблемы себе и врачам. Повышайте иммунитет путем пожирания витаминов и фруктов, распивайте крепкие спиртные напитки, сидите дома, если чувствуете недомогание в легкой форме. Вероятность того, что вам помогут в больнице такая же, как 10 раз подряд поставить на зеро в казино. Наше здравоохранение и наше государство и есть такое казино. Потому лучше не имейте с ними дело, если уж совсем не припечет. Не поддавайтесь панике, граждане. Помните, как вы решительно шли на шашлыки еще неделю назад. Смотрите с презрением на коронавирус и он отступит. Просто сидите дома, если есть возможность.