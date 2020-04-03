Добро пожаловать в ад: украинцы давно живут там, куда мир только погружается

Украина встречает мир в аду

Я смотрю, как сейчас начинается развиваться дискурс о том, что экономика остановилась, потому надо ослаблять карантин. Его начал толкать премьер сначала, а дальше в связке эксперты и политики.

Я всегда говорил, что наше общество беспощадно. Эта беспощадность в социальных отношениях является причиной той материальной и духовной нищеты, которая сейчас наблюдается в Украине. И по этим же причинам Украина вошла в кризис с минимальной экономической подушкой. Поэтому карантин для Украины - большая угроза, чем вирус. Собственно говоря, эта классическая ситуация выбора меньшего из двух зол, который мы постоянно проходим на выборах. Последствия выбора всегда традиционно "впечатляют".

Потому в стране, где превалируют "законы относительности" споры - отменять или не отменять карантин - бесполезны. Точно также как вводить или не вводить карантин. Какие бы меры не предпринимались, они будут относительно и перпендикулярно реализовываться.

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Наше общество с легкостью пожертвует десятками и сотнями тысяч людей, как пожертвовало несколько миллионами, которые умерли от того, что была убита система здравоохранения, правопорядка и просто управления государством.

Вот почему Украине не страшно все происходящее. Мы уже давно живем в социальном аду и сегодня наш триумф. Потому что весь мир должен будет принять решение, которые мы легко давно приняли - презреть опасности и с хохотом идти навстречу трудностям, презирая и игнорируя их. Ну, а спустя несколько десятков лет будем зажигать в окне свечку, чтобы напомнить себе об ошибках, которые так и не усвоили.

Мы давно там, куда мир только погружается. В этом наш уникальный опыт. Мы выныриваем из болота, обвешанные пиявками и кричим вопящими от ужаса европейцам, что стоят на берегу: "Не бойтесь, давайте к нам! Здесь весело, чего вы такие нудные! Дай я тебя своим covidom поцелую! Just fun! Бугагага! "

И бултых назад. Только гулкие пузыри взрываются в болотной жиже в гулкой тишине и дергается глаз у впечатлительного старенького итальянца. И мертвые с косами стоять.