Без транша МВФ Украина оказалась в шаге от народных бунтов

Украина не получит транш МВФ до конца 2020 года / Reuters

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов спрогнозировал, что Украина не сможет получить кредитные средства от Международного валютного фонда до конца 2020 года.

Как по мне, причины неполучения транша значительно глубже, чем просто несоблюдение сроков подготовки госбюджета. Ситуация такая, что новая власть не доказала международным организациям своего желания бороться с коррупцией, Россией и стоять на принципах европейского демократического общества. То, что сейчас происходит – определенное давление на власть, чтобы она вела себя иначе.

Этот займ от МВФ достигал 30-35 млрд гривен и это – существенное дополнение к финансированию дефицита бюджета. Если денег не будет, то дефицит не будет профинансирован и придется либо сокращать расходы бюджета на такую сумму, или частично кредитоваться за счет других источников, в том числе, за счет выкупа облигаций правительства Национальным банком через коммерческие банки – именно так обычно делают, когда в страну не поступают иностранные кредиты.

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Где правительство будет искать деньги? Как правило, в мировых экономических кругах действует правило – в первую очередь, сокращать непродуктивные расходы, то есть такие, которые не повышают благосостояния общества.

Ими являются:

Долговые обязательства (их нужно перекладывать, а не выплачивать); Расходы на вооружение (что также нецелесообразно в условиях войны); Расходы на аппарат и чиновников разного ранга.

Но в Украине действует другая мораль – сокращать не непродуктивные расходы, а социальные – на медицину, образование и пенсии, мол, пусть люди лучше умирают или не получают каких-то услуг, но зарплаты трогать нельзя. И эта практика – фактически воровство у всех нас. Конечно, власть бы хотела собрать средства на покрытие дефицита налогами и раздеть нас этим догола, но у них так не получится, какие бы налоговые новации они бы не придумывали - криминал и кражи в налоговой будут продолжаться при любых условиях.

Как в свое время решал эту проблему Янукович? Напомню, что ему так же отказывал МВФ после 2-3 месяцев принятия им власти, мотивируя отказом от сотрудничества с его правительством. Тогда Арбузов и компания выпустили облигации под очень большие проценты – 14-15%, чем за 4 года накрутили 30-35 млрд долларов долгов. Деньги тогда пришли и Янукович был доволен, но уже за 3 года их пришлось отдавать и тут уж было не до выбора лучших инструментов.

Соответственно, деньги всегда можно найти, вопрос в том – с какими затратами и как мы от этого пострадаем. Потому что сейчас эти выплаты по обслуживанию внешнего и внутреннего долга составляют уже треть бюджета и эти слишком дорогие обязательства нужно сокращать.

Читайте такжеГрянет гром: что будет с курсом и Украиной из-за "людоедских" условий МВФДумает ли об этом Минфин – я не знаю, но деньги найдет. Как вариант, правительство может пойти по пути Кучмы 1992-1993 годов, когда начали печатать в бешеных объемах купоны-карбованцы. Но они этого не сделают, потому что это никому не выгодно, ведь облигации продают и распространяют, когда есть тайные договоренности, от которых выигрывают все участники. Поэтому наиболее вероятный вариант – правительство повысит процентные ставки и привлечет больше кредиторов, чем нам нужно.

Мы много видели примеров стран, таких как Аргентина или Мексика, которые также сначала набирали кредитов под высокие ставки, после чего у них был провал бюджета, что выливалось в невыплаты зарплат, народные бунты, рост цен и падение курса. Все это - известный путь и, если власть будет действовать только в своих интересах, то и у нас могут быть аналогичные катаклизмы.

Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда