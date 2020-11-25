УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Без транша МВФ Украина оказалась в шаге от народных бунтов

Владимир Лановой

Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук

25 ноября 2020, 06:52

Власти будут вынуждены искать другие пути покрытия дефицита бюджета, поиск которых может спровоцировать финансовые катаклизмы.

false
Украина не получит транш МВФ до конца 2020 года / Reuters

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов спрогнозировал, что Украина не сможет получить кредитные средства от Международного валютного фонда до конца 2020 года.

Как по мне, причины неполучения транша значительно глубже, чем просто несоблюдение сроков подготовки госбюджета. Ситуация такая, что новая власть не доказала международным организациям своего желания бороться с коррупцией, Россией и стоять на принципах европейского демократического общества. То, что сейчас происходит – определенное давление на власть, чтобы она вела себя иначе.

Этот займ от МВФ достигал 30-35 млрд гривен и это – существенное дополнение к финансированию дефицита бюджета. Если денег не будет, то дефицит не будет профинансирован и придется либо сокращать расходы бюджета на такую сумму, или частично кредитоваться за счет других источников, в том числе, за счет выкупа облигаций правительства Национальным банком через коммерческие банки – именно так обычно делают, когда в страну не поступают иностранные кредиты.

Читайте такжеМВФ в очередной раз бросил УкраинуВозможно, правительство пролонгирует какие-то обязательства (потому что очень много обязательств правительства падает на погашение внешних долгов) или сделают что-то другое, сейчас сказать трудно.

Где правительство будет искать деньги? Как правило, в мировых экономических кругах действует правило – в первую очередь, сокращать непродуктивные расходы, то есть такие, которые не повышают благосостояния общества.

Ими являются:

  1. Долговые обязательства (их нужно перекладывать, а не выплачивать);
  2. Расходы на вооружение (что также нецелесообразно в условиях войны);
  3. Расходы на аппарат и чиновников разного ранга.

Но в Украине действует другая мораль – сокращать не непродуктивные расходы, а социальные – на медицину, образование и пенсии, мол, пусть люди лучше умирают или не получают каких-то услуг, но зарплаты трогать нельзя. И эта практика – фактически воровство у всех нас. Конечно, власть бы хотела собрать средства на покрытие дефицита налогами и раздеть нас этим догола, но у них так не получится, какие бы налоговые новации они бы не придумывали - криминал и кражи в налоговой будут продолжаться при любых условиях.

Как в свое время решал эту проблему Янукович? Напомню, что ему так же отказывал МВФ после 2-3 месяцев принятия им власти, мотивируя отказом от сотрудничества с его правительством. Тогда Арбузов и компания выпустили облигации под очень большие проценты – 14-15%, чем за 4 года накрутили 30-35 млрд долларов долгов. Деньги тогда пришли и Янукович был доволен, но уже за 3 года их пришлось отдавать и тут уж было не до выбора лучших инструментов.

Соответственно, деньги всегда можно найти, вопрос в том – с какими затратами и как мы от этого пострадаем. Потому что сейчас эти выплаты по обслуживанию внешнего и внутреннего долга составляют уже треть бюджета и эти слишком дорогие обязательства нужно сокращать.

Читайте такжеГрянет гром: что будет с курсом и Украиной из-за "людоедских" условий МВФДумает ли об этом Минфин – я не знаю, но деньги найдет. Как вариант, правительство может пойти по пути Кучмы 1992-1993 годов, когда начали печатать в бешеных объемах купоны-карбованцы. Но они этого не сделают, потому что это никому не выгодно, ведь облигации продают и распространяют, когда есть тайные договоренности, от которых выигрывают все участники. Поэтому наиболее вероятный вариант – правительство повысит процентные ставки и привлечет больше кредиторов, чем нам нужно.

Мы много видели примеров стран, таких как Аргентина или Мексика, которые также сначала набирали кредитов под высокие ставки, после чего у них был провал бюджета, что выливалось в невыплаты зарплат, народные бунты, рост цен и падение курса. Все это - известный путь и, если власть будет действовать только в своих интересах, то и у нас могут быть аналогичные катаклизмы.

Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда

МВФ Госбюджет Владимир Лановой кредит МВФ новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Порошенко получил новую болезненную пощечинуПорошенко получил новую болезненную пощечину Трамп смирился с поражением, но напоследок метит территориюТрамп смирился с поражением, но напоследок метит территорию Победил не Майдан, а сцена МайданаПобедил не Майдан, а сцена Майдана Что стоит за сливом о замене посла в СШАЧто стоит за сливом о замене посла в США Какой будет судьба Украины при БайденеКакой будет судьба Украины при Байдене
Следующий материал

Последние новости

06:58
Когда нужно звонить в скорую: врач назвал два опасных симптома COVID-19
06:52
Без транша МВФ Украина оказалась в шаге от народных бунтов мнение
06:22
В Госдепе США сделали важное заявление о передаче власти
06:16
Инфекционист посоветовала, как максимально защититься от коронавируса Видео
05:57
Выборы в США: суд в Неваде признал демократа победителем
Реклама
05:45
Почему вы все время голодны: 14 причин Видео
05:33
Чем страшен в гневе каждый знак Зодиака
05:01
Остановить пандемию за шесть недель: ученые придумали суперспособ Видео
04:29
Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фото Фото
03:07
Полезный лунный календарь садоводов и огородников на декабрь 2020 Видео
02:10
Ученые выяснили, как связаны гранат и профилактика коронавируса
01:44
Байден и руководство ЕС обсудили Украину: чего ожидать Видео
01:34
Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника, выгодная лояльность и бой с тенью Видео
01:13
Синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине Видео
00:43
​В Украине заработали новые ПДД для водителей и пешеходов: что изменилось Видео
00:35
Во Львове пьяный полицейский на джипе завис на детских качелях Видео
00:05
Мелания Трамп неожиданно изменила имидж и появилась на публике​ Фото Видео
24 ноября, вторник
23:55
Сериал-шедевр Ферзевый гамбит стал рекордсменом на Netflix Видео
23:51
Динамо дома разгромно проиграло Барселоне Фото
23:45
Как зашифровать данные на компьютере: простые, но эффективные способы
Реклама
23:38
Мендель снова оконфузилась в Сети и удалила пост
23:15
Что случится с телом при полном отказе от мяса - ответ ученых
23:10
В МИД заявили о готовности Украины восстанавливать Афганистан
22:58
Грядут изменения: команда Байдена объявила о новом курсе внешней политики США​ Видео
22:18
Гордон заявил о подрывной работе на территории врага Видео
22:06
"Злонамеренная ложь": Наташа Королева влипла в скандал из-за бизнеса
21:58
Украина готовится к локдауну на 3 недели: появились детали Видео
21:54
Украинская певица устроила концерт в метро на свой день рождения Видео
21:47
Появилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн Видео
21:43
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
21:33
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще более 12 тысяч диагнозов Видео
21:18
Влад Яма впервые показал фото после операции из-за травмы на Танцах
21:15
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
21:11
​Юлия Санина обратилась к Тине Кароль после совместного выступления на Танцах со звездами​ Видео
21:06
Трамп впервые после выборов обратился к нации - о чем шла речь
21:03
В супермаркете Херсона покупатель в плавках нырнул в аквариум Видео
20:42
Врач рассказал, почему повторно заболеть COVID-19 почти невозможно Видео
20:32
На выборах мэра Ровно победил кандидат от Евросолидарности
20:25
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способы Видео
20:19
Чрезмерная тревожность повышает риск развития ужасной болезни – ученые
Реклама
20:16
Озвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNN Видео
19:58
В Крыму скончался украинский футболист
19:56
В Ощадбанке рассказали, что будет с пенсиями для жителей Донбасса
19:54
США нанесли новый санкционный удар по России Видео
19:33
Выборы в США: объявлены официальные результаты в штате Пенсильвания Видео
19:28
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
19:22
Создатели Cyberpunk 2077 показали игру на PS4 Pro и PlayStation 5 Видео
19:22
Где деньги, Зин? мнение
19:16
Модель Victoria's Secret сверкнула грудью на эффектном фото
19:10
Назван знак Зодиака, который не переносит стервозность Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять