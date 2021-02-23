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Запад руками Зеленского показательно унижает Путина

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

23 февраля 2021, 10:10

Президент принял решение о санкциях против Медведчука с подачи западных партнеров, в первую очередь, США.

Путин, Зеленский
Запад с помощью Украины подталкивает Россию к дворцовому перевороту / УНИАН

На введенные украинской властью санкции против Виктора Медведчука, кума Путина, Россия, вне всякого сомнения, отреагирует обострением ситуации на Донбассе. Учитывая, что об этом прямо заявил Песков, сомневаться в усилении боевых действий, не приходится.

Ведь введение санкций против Медведчука – это даже не удар по Путину, а его унижение. Такие действия украинской власти показывают, что Путин не способен защитить даже своего кума на просторах Украины.

Судя по сводкам с фронта за последние дни, уже сейчас количество обстрелов резко возросло. При этом растет риск провокаций. Например, разводя войска, мы увеличиваем "серую зону", а противник выводит свои подразделения в "серую зону" и обстреливает свои же позиции, все это фиксируется на камеру – обстрел был якобы со стороны ВСУ. Тем самым противник развязывает себе руки, чтобы нанести артиллерийский удар по украинским позициям якобы для подавления наших огневых точек. Или, например, учения морской пехоты и российских воздушно-десантных войск, которые происходили 21 февраля в Туле и на мысе Опук в Крыму. Морская пехота и ВДВ используются для наступательных операций, соответственно, их учения были демонстрацией возможностей захвата украинских объектов.

Читайте такжеЗеленский начал против Путина рискованную игруВ любом случае, количество обстрелов на Донбассе будет увеличиваться, а их качество будет меняться – возможным становится применение артиллерии для нанесения украинской стороне максимальных потерь. Это неприемлемо для Зеленского: каждый убитый или раненый солдат – это удар по рейтингу президента.

Пока что, к счастью, даже погода играет на нашей стороне: пока не высохнет земля, говорить о каких-либо подвижках на линии разграничения нет смысла. Сегодня, пока лежит снег, даже применение диверсионно-разведывательных групп очень затруднено, а, когда снег сойдет, будет распутица. Единственный способ, который остается у врага – обстрелы, прежде всего, артиллерийские, потому что артиллерия позволяет вести обстрелы с больших расстояний.

В таких условиях у нас появляются основания вернуться к возможности открывать ответный огонь, вернуться к контрбатарейной борьбе и т.д. Нас никто за это не осудит.

При этом, с другой стороны, в политическом плане мы демонстрируем неспособность России к достижению договоренностей о мире.

Что дало основания Зеленскому действовать столь смело в отношении Медведчука и, соответственно, Путина? Не думаю, что Зеленский принимал решение о санкциях сам – оно было принято с подачи Запада, в первую очередь, с подачи США.

Читайте такжеЗеленский нанес исторический удар по ПутинуПоскольку недавняя попытка раскачать ситуацию в РФ изнутри не увенчалась успехом, Штаты перешли к плану Б – раскачивать ситуацию в России руками Украины. К счастью, в данном случае наши национальные интересы совпадают с планами США: нашим интересам отвечает и ликвидация российской пропаганды, и санкции против главного "рупора Кремля" в Украине. Это принесет хорошие результаты и будет показательно для всех, пропагандирующих "русский мир" в Украине.

Вероятнее всего, Зеленский получил гарантии поддержки и пошаговые инструкции от западных партнеров, поездка в Объединенные Арабские Эмираты была неслучайной: ОАЭ – это вотчина США, и там могло пройти несколько встреч, о которых публично не говорят, где Зеленского проинструктировали и дали определенные гарантии. Потому, вернувшись из ОАЭ, Владимир Александрович сразу осуществил решительные шаги.

Если сейчас вспыхнут активные военные действия на Донбассе, политические позиции РФ в мире будут резко ослабевать. А Европа будет вынуждена усиливать санкции против РФ, вопреки своему желанию восстановить торговые отношения. В итоге, Россия станет страной-изгоем, а Путин – нерукопожатным.

Главная задача Запада при раскачивании России и унижениях Путина – показать ближайшему окружению российского президента, что вождь уже слаб, стар и нерукопожатен.

Запад подталкивает Россию к дворцовому перевороту, потому что майдан в России западным странам не нужен – такого сценария они боятся, ведь русский бунт "бессмысленный и беспощадный". Для Запада развал РФ неприемлем, он не хочет крушения СССР 2.0, ведь в таком случае появится куча субъектов международного права, и не понятно, у кого на руках окажется ядерное оружие.

А вот сменить российского вождя, правящий класс и внешнюю политику Запад в состоянии. Потому, наверняка, ведутся сепаратные переговоры с представителями российской элиты о более мягкой политике России в отношении Запада. Хотя, как говорил Бжезинский, еще нужно разобраться, чья на самом деле это элита, если ее деньги хранятся в западных банках...

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда

обстрелы Владимир Зеленский Виктор Медведчук Владимир Путин война на Донбассе Олег Жданов Санкции против Медведчука
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