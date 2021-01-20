Есть ли у Украины шанс в 2021-м не лечь под Россию

Запад устал "бодаться" с Россией и готов отдать Украину обратно в сферу влияния Москвы / УНИАН

Никакой переговорный формат не сможет привести к восстановлению мира на Донбассе и территориальной целостности Украины. К этому не приведет ни "Минск", ни будапештский формат, о котором так часто говорит власть.

Будапештский формат – бесперспективен, потому что сам Будапештский меморандум был не более чем декларацией, которая ни к чему не обязывает тех, кто его подписал. Соответственно, апеллировать к данному формату нет смысла.

Есть лишь два варианта решения проблемы Донбасса:

Первый – Украина сдается и ложится под Россию. В принципе, именно этот вариант нынешняя украинская власть и пытается реализовать. Причем наши зарубежные партнеры смотрят на такую перспективу, в целом, положительно: они устали от бодания с Россией и хотят торговать с ней, а Украина их мало интересует, потому они готовы отдать ее обратно в сферу влияния России.

Второй – заморозка ситуации на Донбассе в ее нынешнем виде. Пока что не ясно, как в отношении Украины и России будет вести себя новая администрация США. Судя по всему, Байден жестче настроен по отношению к РФ, нежели Трамп. Потому не исключено, что его не обрадует перспектива расширения влияния России на Украину. Соответственно, Штаты будут противиться этому и пойдут на бо́льшую конфронтацию с Москвой. В этом случае ситуация может "заморозиться".

Глубоко убежден, что решение проблемы Донбасса лежит исключительно в плоскости наших военных усилий, то есть мы должны отвоевать свою территориальную целостность и независимость. Ведь достижение мира сейчас в любом случае будет предусматривать возвращение Украины в лоно Российской империи, и больше нас оттуда уже не выпустят.

В случае, если мы продолжим сопротивление изо всех своих сил, мы сможем рассчитывать на успех. Хотя Украина потеряла впустую очень много времени, тогда как Россия существенно усилилась, в том числе усилила коллаборационистские силы на Донбассе. Пока что Украина недостаточно сильна, чтобы военным способом противостоять России. Чтобы это сделать, нам нужно консолидировать все силы общества, построить профессиональную и патриотически настроенную армию.

А все остальное – форматы, переговоры – это ерунда. Пока Россия считает Украину своей территорией, своим осколком, она будет за нас драться. Мы тоже должны драться, других вариантов нет.

Нам неоткуда ждать помощи, и нет причин полагаться на помощь извне. Да и от кого она может прийти? Сейчас Запад настойчиво подталкивает Украину в объятия Турции, которая к нам ближе, и ее интересы тут тоже очень сильны, а влияние на нас растет день ото дня.

Это абсолютно не радует, поскольку Турция, пусть она и является членом НАТО, и членом западного сообщества, все равно остается империей. Турецкое руководство никогда не скрывало своих планов по восстановлению могущества в рамках Османской империи – та же поддержка Азербайджана преследует цель расширения турецкого влияния на Кавказе. Сильны позиции Турции в Грузии. И вот теперь она пытается усилить свои позиции в Украине. Перспектива выйти из объятий одной империи и тут же попасть в объятия другой не может радовать.

Гораздо целесообразнее для Украины объединиться с традиционными европейскими старыми и молодыми демократиями: Польшей, Словакией, Литвой, Латвией, Эстонией и т.д., с которыми мы найдем больше взаимопонимания, и они не будут смотреть на нас, как на добычу. Все они, как и мы, хотят иметь максимум защиты от имперских притязаний, в первую очередь, со стороны России. Такой союз позволил бы Украине усилиться и стать субъектом мировой политики со своим голосом, влиянием.

Что касается роли Германии в нашей судьбе, то я оцениваю ее с позиции обывателя, в том числе исходя из истории. Какие интересы были у Германии в Украине на протяжении последних ста лет?

Германия во многом сегодня является союзником России, в первую очередь, экономическим. Ей крайне выгодно торговать с РФ. А потому влияние Германии на войну в Украине очень опосредованное. Конечно, Берлин не хотел бы, чтобы тут рвались бомбы и снаряды. Но, с другой стороны, он не хочет ссориться и с Россией. Даже из-за Северного потока-2 Германия предпочитает ссориться с США, а не с Россией!

Уход с должности канцлера Ангелы Меркель вселяет опасения. Поскольку реваншистские настроения в Германии очень сильны. Особенно сейчас, когда Британия вышла из Европейского Союза, и Германия играет первую скрипку.

На Украину Германия смотрит как на сырьевую базу. На территории нашей страны нет немецких предприятий (в отличие от территории РФ, – Ред.), немцы не вкладывают сюда деньги в развитие машиностроения или еще чего-то. А вот как сырьевая база Украина немцев интересует сегодня и интересовала во время Второй мировой войны, ведь, когда Вермахт оккупировал Украину, она его кормила.

Потому Украине более выгодно заключать союзы с теми странами, которые ее не "съедят", которые заинтересованы в совместной защите от "хищников". Если слабые не объединяются, их съедают более сильные – Германия, Турция, Россия, США.

Украина должна сохранить свою индивидуальность и иметь свой вектор развития. Она должна не просто прятаться от кого-то и чувствовать себя в относительной безопасности – она должна быть сильной и уверенной.

Подытоживая, можно сделать вывод, что не стоит рассчитывать на то, что в 2021 году проблема Донбасса будет решена. В лучшем случае у нас сохранится замороженный конфликт с периодическими обстрелами, в худшем – Украина полностью утратит свой суверенитет.

Однако последнее также зависит и от того, как поведет себя патриотическая часть населения. Не стоит забывать, что сейчас в Украине очень много людей, которые прошли войну, которые являются патриотами – они вновь возьмут в руки оружие, если понадобится.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда