Из Америки пришло еще одно предупреждение Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль / УНИАН

Ну, вот и закончилась халява для ура-патриотов: старейшее издание США вынесло страшный приговор властям, олигархам и рядовым гражданам Украины.

В этом декабрьском номере старейший ежемесячный журнал США Harpers Magazine, который выходит в свет с 1850 г., жестко и без обиняков констатировал: "Украина – одна из беднейших стран Европы, ближе всех по определению к разваливающемуся государству или несостоявшемуся (failing state)".

Что из этого следует? Что Западу и Востоку, которые вынуждены в условиях пандемии решать свои национальные колоссальные проблемы, уже далеко не до Украины, которая обрекла себя на прозябание и обрушение экономики, т.к. до сих пор, ожидая от зарубежных партнеров манны небесной, сама:

во-первых, позволила конкурирующим олигархам почти полностью захватить государственные структуры и институты;

во-вторых, погрязла в тлеющем вооруженном конфликте;

в-третьих, допустила, чтобы масштабная коррупция пронизала почти все уровни власти и т.д и т.п..

Да, теперь за Украиной идут только бедность и нужда, а голодные, злые и одураченные люди никому не нужны. Никто в мире сегодня не решится на то, чтобы выкупить украинские долги, а главное – ради чего? Если даже западные политики опустили руки, мол, уже нельзя остановить украинские власти и олигархов от наглого дерибана остатков госбюджета. Всё на поверхности: страна есть, а государство разрывают на куски внутренние силы.

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Как показала жизнь, наш национальный путь – это путь обогащения тонкого-тонкого слоя олигархов, политических лидеров у власти и одебиливание собственного населения. Но уже и американцы нас предупредили, что так долго продолжаться не может, либо государство не состоится.