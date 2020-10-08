Колониальная каббала: почему не стоит радоваться результатам саммита Украина-ЕС

Всё, что сейчас происходит в рамках ассоциации, абсолютно невыгодно Украине / коллаж Telegraf

В ходе саммита в Брюсселе Украина и Евросоюз договорились обновить Соглашение об ассоциации. Однако, учитывая, что с украинской стороны эти переговоры ведут выпускники программ, финансируемых Европейским союзом, у меня большие сомнения, что при пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС и его обновлении будут рьяно защищать национальные интересы Украины. Нас ждет очередная переговорная "жвачка", которая приведет лишь к потере позиций Украины в этой и так невыгодной для нас ассоциации. Остается надеяться лишь на внутреннее давление промышленного и сельскохозяйственного лобби на переговорщиков и власти, которое позволит добиться более выгодных условий.

Принципиальный момент при этом – законопроект о локализации производств, который сейчас рассматривается Верховной Радой. Если этот закон будет принят, он позволит кардинально изменить всю экономическую политику, которая исповедовалась у нас ранее, навязывалась Европейским союзом и которая приводит к уничтожению украинской промышленности, выкачиванию рабочих, интеллектуальных и сырьевых ресурсов за рубеж. Достаточно принять этот закон, чтобы быть более уверенными на переговорах с Евросоюзом и иметь возможность оказывать на него давление. Потому что всё то, что сейчас происходит в рамках ассоциации, абсолютно невыгодно нам и выглядит как колониальная политика ЕС в отношении Украины.

Читайте такжеЕС не просто унижает Украину, он еще и требует это унижение оплатитьПредварительно сообщается, что обновление соглашения запланировано по нескольким направлениям. Давайте посмотрим, что это значит…

Цифровой рынок – это значит, что Украину заставят бороться с пиратством. В итоге, у нас не будет доступа к современным технологиям, которые мы часто сейчас получаем через пиратство. Нам скажут: "Платите деньги!".

Окружающая среда – тут снова речь пойдет о "зеленых" тарифах. Украине вновь будут навязывать невыгодные для нее вещи, связанные с "зеленой" энергетикой.

"Зеленые" технологии сегодня реально работают только в тех странах, которые прошли индустриализацию, постиндустриализацию и которые могут всё это оплатить, у которых производятся все эти технологии.

Украине же будут навязывать всю эту ерунду, которая не будет работать в украинских реалиях, но при этом будет продолжать работать на уничтожение нашей промышленности. И за это мы еще сами же будем вынуждены платить.

Финансовое сотрудничество – это слишком общая формулировка, пока что не понятно, о чем идет речь. Возможно, вновь подразумевается, что из Украины через госзакупки будет выкачиваться по 20 миллиардов долларов в год, при этом Евросоюз нам будут давать по 600 миллионов долларов раз в пять лет... Это несерьезно! Это – обычная колониальная каббала.

Так что поводов для оптимизма пока нет. Украину должно интересовать расширение квот для украинских промышленников, расширение квот доступа на европейские рынки и так далее. А всё остальное – это туфта в интересах Европейского союза.

Поэтому новостям с полей саммита Украина-ЕС радоваться преждевременно. Еще нет никакой конкретики, но отчетливо просматривается защита интересов Евросоюза за счет интересов Украины.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда