Кто закончит войну на Донбассе

Война на Донбассе вскоре окончится - Зеленский/ УНИАН

Президент Украины Зеленский сделал сенсационное заявление. В своем интервью "Евроньюсу" он рассказал о "высоких шансах окончания войны" на Донбассе.

Вероятно, Путин пришел в восторг от этого заявления, свидетельствующее о столь быстрой "победы" над Киевом. В ситуации углубляющегося белорусского кризиса, отравления Навального, угрозы новых санкций, Кремлю очень важно получить скорейшее согласие Киева на мир на своих условиях-легализация сепаратистов. И не важно, кто и как это сделает- Кравчук-Медведчук или тандем Ермак-Зеленский. Главное- заставить Украину примириться с потерей своей земли.

В это время, за океаном, в Вашингтоне, кандидат в президенты США Байден неожиданно пообещал, что в случае своей победы на выборах предоставить Украине американское летальное оружие, способное изменить военно-политическую ситуацию в АТО в пользу Украины.

Читайте такжеУкраинская армия как беззубый лев: что не так с перемирием на ДонбассеЭто известие страшно возмутило Кремль, ибо означает, что Киев не готов сдаваться на милость победителю-Путину, а будет защищать украинскую землю, иначе зачем Украине интенсивная заокеанская экономическая и военно-политическая помощь и современное американское оружие.

Так, кому верить – Зеленскому или Байдену? Или ждать предвыборного заявления Трампа?