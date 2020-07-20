УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Доллар по 30 - не предел: как изменится курс при новом главе НБУ

В падении гривны, в первую очередь, заинтересованы экспортеры, но украинцам это грозит снижением их доходов.

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

20 июля 2020, 06:56публикуется на языке оригинала
Гривна может упасть, как минимум, до курса, указанного в госбюджете

​​Призначення голови НБУ фактично відбулося "в темну", тому що жоден із кандидатів не пред’явив, хоча б у загальних тезах, тих принципів, за якими мав би діяти Національний банк під його керівництвом.

Нацбанк, як і будь-який центробанк будь-якої країни, повинен виконувати три головні завдання:

  1. Забезпечення стабільності курсу національної грошової одиниці;
  2. Забезпечення доступності кредитного ресурсу у банківській системі країни;
  3. Надійність самої банківської системи ( аби не було повторення "банкопаду").

Якщо хоча б одне із завдань не виконується, тоді оцінка роботи такого керівництва НБУ негативне. На жаль, після звільнення попереднього голови напередодні призначення прозвучала, очевидно, нашіптана йому кимось фраза про те, що Україні непотрібна міцна гривня і немає нічого поганого у її девальвації.

І це – дуже поганий посил про те, що на нас знову чекає девальвація. Тому, імовірно, якщо ця фраза прозвучала від президента, то таке ж завдання він поставив і претендентам на керівника Нацбанку.

Очевидно, новий голова Кирило Шевченко також погодився виконувати це завдання президента. Саме тому ринок і зреагував незначним падінням гривні, тому що він вже очікує девальвації.

Наскільки девальвуватиме гривня можна зрозуміти з курсу, зазначеному у державному бюджеті. Первинно вказувався курс у 29,5 гривні за долар, після змін до бюджету була цифра у 28,5. Але, якщо з вуст президента прозвучала цифра "30", то приблизно, на цей орієнтир і треба орієнтуватися. Та за логікою президента, яку йому так само могли підказати "шептуни", зацікавлені у девальвації, а це тільки представники великого експортного бізнесу, і великих фінансово-промислових груп. Вона їм корисна, бо нічого не роблячи і продаючи той самий об’єм продукції, можна отримати більшу кількість грошей. Тому для них не буде нічого страшного, якщо долар буде по 35, 40 чи 50, і взагалі прекрасно, якщо по 100.

Читайте такжеДоллар по 200 гривен: что натворила "черная крыса" СмолияАле ця логіка - початок ланцюгової реакції негативних подій. По-перше, це девальвація доходів усіх українців, девальвація доходів українських підприємств-неекспортерів (як правило, це весь малий і середній бізнес). Зниження доходів громадян і підприємств – це зниження ринку внутрішнього попиту, що тягне за собою зниження виробництва, торгівельного і фінансового оборотів, тобто, у підсумку призводить до падіння ВВП.

Саме тому, через постійну девальвацію гривні, за даними Євростату, українці отримують найнижчі доходи (зарплати і пенсії) серед усіх європейських країн. Нижчі навіть, ніж у сусідній Молдові.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

07:52
Вирусолог рассказал, ждать ли второй волны коронавируса в крупных городах
07:35
В Киеве пьяные скинхеды избили иностранцев
07:03
Коронавирус в Украине и мире 20 июля: за сутки заразились еще 202 тысячи человек
06:56
Доллар по 30 - не предел: как изменится курс при новом главе НБУ мнение
06:34
Главным трендом лета стали эти непревзойденные костюмы с шортами - фото Фото
06:07
Чего ждать от курса доллара: аналитик озвучил прогноз на неделю
05:37
Врач назвал главную проблему лекарства от коронавируса
05:00
Ученые выяснили, как влияет коронавирус на продолжительность жизни Видео
04:44
Модные асимметричные стрижки 2020 на разную длину волос - фото Фото
04:30
Коронавирус найдут по запаху: в Австрии удивили способом борьбы с COVID-19 Видео
04:03
Warner Bros снимает сериал Готэм о прошлом Брюса Уэйна
03:31
Ученые предсказали появление нового океана на Земле
02:55
Угроза обострения COVID-19: эксперт рассказал, кому вакцина уже не поможет Видео
02:16
Когда Украина и Россия нормализуют отношения: эксперт дал прогноз
01:50
Президент страны-лидера по числу заражений COVID-19 сделал резонансное заявление о масках
01:30
Ждут много бед: синоптик шокировала прогнозом глобальных изменений климата Видео
01:27
Врач назвал примерные сроки появления вакцины от коронавируса
00:53
Ученые выяснили новую особенность старения организмов
00:36
Ученые рассказали, кто самый опасный переносчик коронавируса
00:19
День шахмат и торта: какой сегодня праздник 20 июля, приметы, именины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять