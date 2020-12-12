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Мир оказался на пороге первой вакцинной войны

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

12 декабря 2020, 08:45

Ковидный террор создал запрос на безопасность, а рынок — это всегда баланс спроса и предложения.

вакцина
Некоторые страны начали вакцинацию от коронавируса / Reuters

Ковидная история создала крайне специфический рынок — рынок тотальной вакцинации. Нужно понимать, что COVID-19 — это лишь первая ласточка.

Это что-то вроде международного терроризма: как только против него был объявлен всемирный джихад, мгновенно возникло целое море террористических группировок, смертельно опасных и глобальных. Хотя еще вчера это были либо локальные, либо совсем маргинальные тусовки энтузиастов.

Международный терроризм свое отыграл, и о нем уже практически не слышно. Отдельные теракты — да, но они уже почти никого не волнуют, разве что как фантомные боли. Из мейнстрима международный терроризм ушел в маргинальное подполье — хотя будем откровенны, он их него и не выползал. Врагом человечества номер один его сделала пропаганда, выполнявшая заказ на поиск глобального врага, в борьбе с которым очень удобно продвигать свои интересы.

Штаты, запустив эту волну в начале нулевых, решали свои задачи, Путин, совершив агрессию в Сирии, решал свои — но к международному терроризму всё это не имело ни малейшего отношения. Впрочем, сложно бороться с тем, чего нет. Но мы о вирусах.

Читайте такжеКто на самом деле виноват в пандемии коронавирусаСейчас глобальной угрозой становится именно вирус. Прямо сейчас это Ковид-19, но не стоит обольщаться: после него появится что-то еще, потом — еще. Либо коронавирус окажется таким уникальным, что мы будем с ним бороться лет десять-пятнадцать. Пока он не исчерпает себя в плане инструмента продвижения интересов заказчика.

У подобной борьбы есть много измерений. В принципе, любая война должна отвечать критерию экономической целесообразности и эффективности. Война — дело затратное, но победитель отбивает потери и убытки репарациями и захватом новых рынков. А значит, у любой войны должен быть выгодоприобретатель и тот, на кого запишут все убытки.

Так или иначе, но вирусная история внезапно создала огромный и очень ёмкий рынок продажи вакцин. Вроде бы ничего нового. Но количественные показатели создали качественный скачок. Чем-то создание этого рынка напоминает историю компании "Эппл" - она тоже ничего принципиально нового не создала. Персональные компьютеры она не изобрела, смартфоны и планшеты были известны до айфона и айпада. "Эппл" (а точнее, Стив Джобс) создала на базе уже существующих моделей и решений новую культуру и заняла в этой культуре нишу великого гуру. Создателя образов и смыслов. Так был создан рынок, куда потом пришли все. Но "Эппл" остается на этом рынке именно ведущим идеологом, и от нее ждут не столько нового айфона, сколько новых смыслов. И то, что Тим Кук — не Стив Джобс, для "Эппл", по-видимому, создает проблемы — Кук не может генерировать смыслы. Он может только продавать айфоны. А потому неизбежно появится новый гуру, и это лишь вопрос времени.

В рынком вакцин история очень и очень похожа. Теперь создан новый смысл — глобальная безопасность. Ковидный террор создал запрос на безопасность, а рынок — это всегда баланс спроса и предложения. Поэтому ответ на глобальный запрос — это глобальный рынок вакцин. И даже неважно, помогают они или нет, важно, что миллиарды людей должны уверовать в то, что они помогают.

Читайте такжеПять важных вещей, которые коронавирус навсегда изменилКстати, в фармацевтике был уже примерно похожий сюжет, когда великий химик Лайнус Полинг под конец жизни заработал маленький персональный психоз на теме витамина С, который он ел буквально горстями, а затем воспользовался идеей создателя БАДов американца Ренборга и, будучи человеком с мировым именем, фактически запустил в массовое сознание сам термин биологически активных добавок. Потом на базе вспыхнувшего наведенного массового психоза возник Гербалайф, продававший за чудовищные деньги фактически траву. Возникла мировая мода — и с ней рынок нелекарственных чудо-препаратов от всего, куда хлынули мировые фармацевтические монстры.

Если БАДы — это мода на здоровье, то вакцины — это мода на безопасность.

Любые витальные угрозы воспринимаются предельно остро, а потому включать разум в случае, когда на вас давит пресс пропаганды именно в адрес подобной угрозы, крайне сложно. Кстати, борьба с международным терроризмом педалировала тот же самый запрос — запрос на безопасность. И неважно, что от теракта вероятность погибнуть существенно ниже, чем от банального ДТП или бытового удара током. Важно, что был создан наведенный психоз — а далее возник рынок, где государства продавали свои услуги по обеспечению безопасности в обмен на свободу граждан.

Можно сказать, что рынок вакцин уже создан. Главное — теперь есть запрос на глобальное вакцинирование. И хотя очень немалое число людей не готовы прямо сейчас подставлять плечо под живительный укол, это лишь вопрос времени и степени террора, который обрушится на "диссидентов".

Сам террор будет многоплановым и системным, направленным на максимальное сокращение числа отказников и главное — перевод их в маргинальное состояние.

Массовая вакцинация (причем регулярная, так как мы же понимаем, что коронавирус — страшная вещь, а потому вакцина не дает гарантий в разовом применении. Нужно колоть регулярно и всю жизнь) — это скорее всего, неизбежность. Отдельным людям или сообществам удастся избежать ее, но в целом спрятаться от прививки будет крайне сложно.

Читайте такжеКто и как ввозит в Украину российскую вакцину от коронавирусаРынок создан, остается главный вопрос — кто за все заплатит. Кто получит прибыль, а кто — убыток. Именно поэтому разворачивается борьба вакцин. Цель борьбы — захватить максимально широкий и платежеспособный сегмент нового рынка и монополизировать его. И эта борьба только начинается.

Мы обязательно увидим войны 21 века, целью которых будет навязывание новых стандартов, будь-то вакцина от Пфайзер или китайской Синовак Биотех. Рынок гигантский — семь миллиардов населения Земли по два укола каждые два года — можно себе представить астрономические суммы, которые будут оборачиваться на этом рынке. За такие деньги не просто убивают, за такие деньги можно с чистой совестью укатывать в пыль и щебень целые страны.

Так что вакцинные войны — дело уже очень недалекого будущего, и весь вопрос — будут ли они только холодными или все-таки перейдут в теплые стадии. Проигравший будет покупать вакцину победителя - вот и вся экономическая подоплека этих войн.

Эль Мюрид вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
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