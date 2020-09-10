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Москва готовит к встрече с Лукашенко "подарок"

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

10 сентября 2020, 06:53

Если Россия и Беларусь начнут воплощать идею Союзного государства, это будет означать появление новых угроз для Украины, и она будет вынуждена реагировать.

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Невозврат украинского посла в Минск был бы неуместен, учитывая экономические связи между Украиной и Беларусью

Если исходить из стратегических соображений, решение Украины вернуть в Минск своего посла Игоря Кизима, было правильным. Ведь, если мы хотим иметь с Беларусью добрососедские отношения и экономическое сотрудничество, разрывать отношения нельзя.

Отзыв посла послужил четким сигналом о недовольстве Украины действиями режима Лукашенко. И решение о его возвращении в Беларусь вовсе не означает, что официальный Киев признает то, с чем не соглашается (победу Лукашенко на выборах, – Ред.). Таким образом, Украина дала понять: "Дорогие соседи, нам очень не нравится то, что у вас происходит, но мы совсем не хотим окончательно разрывать отношения с вами".

Разрыв отношений и невозврат посла были бы неуместными, учитывая довольно неплохие экономические связи между Украиной и Беларусью. Ведь объемы торговли между странами составляют около 5 миллиардов долларов. Учитывая хотя бы этот факт, Киеву следует занимать взвешенную позицию.

Кроме того, важной является наша поддержка белорусского гражданского общества: тот факт, что Украина принимает политических беженцев из Беларуси, является сигналом для белорусов, что мы – на их стороне, а не на стороне режима Лукашенко.

Впрочем, следует признать, что Лукашенко безразличны наши сигналы и наше недовольство. Более того, он не слишком учитывает и позицию Евросоюза, которая является абсолютно четкой и понятной. Для Лукашенко гораздо важнее позиция России, потому что именно благодаря Москве он может усидеть в кресле президента.

Читайте такжеПочему встреча Путина и Лукашенко опасна для УкраиныЛукашенко заручился такой поддержкой, скорее всего, в обмен на сдачу национальных интересов Беларуси. И возможные результаты его скорого визита в Москву, вызывают беспокойство: там ему, наверное, подготовили "подарок" в виде документов (о создании союзного государства – Ред.), которые он будет вынужден подписать в обмен на политическую или и военную поддержку со стороны РФ.

При таких обстоятельствах Лукашенко не будет считаться ни с Украиной, ни с ЕС, ни с Западом в целом. Потому что главный приоритет для него сейчас – вопрос выживания на посту.

Как действовать Украине, если Лукашенко вернется из Москвы с выше указанным "подарком"? С одной стороны, Киев никоим образом не в праве говорить о недопустимости подписания каких-либо соглашений с Россией или комментировать решения того или иного лидера государства, потому что это будет вмешательством во внутренние дела Беларуси – это неприемлемо в международных отношениях.

С другой – Украине придется делать из этого выводы и готовиться к новым вызовам. Потому что, если Россия и Беларусь перейдут к воплощению в жизнь идеи Союзного государства, это будет означать существенное ухудшение безопасности Украины, потому что Россия получит возможность делать в Беларуси все, что захочет, в том числе размещать там свои войска, военные базы и тому подобное. На такую угрозу Украина будет вынуждена реагировать.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

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