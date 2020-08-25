Какие последствия грозят Путину после отравления Навального

Алексей Навальный / Reuters

Фигура Алексея Навального как лидера оппозиции переоценена – его реальный рейтинг, по последним социологическим данным, не превышает 2%.

Мы видели, как на митингах в Хабаровске, представителей Навального, которые пытались присоединиться к митингующим, выгоняли сами протестующие. То есть реальный вес Навального в политической жизни России минимален.

Более того, он чрезвычайно конъюнктурная фигура и в России даже шутят, что Навальный – это универсальный мессенджер, через который одни башни Кремля передают "приветы" другим, используя его для выяснения отношений между собой. Поэтому также будет преувеличением говорить, что произошедшее каким-то образом может возмутить общественность или поднимет ее против Путина.

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Сам Навальный не является официальным лицом или реальным лидером оппозиции – он просто медийная персона. И я не вижу никакого смысла для российских властей его травить или покушаться на него. Так же, как и не вижу оснований для того, чтобы общественность устраивала очередную обструкцию Путину, тем более, что причастность власти к тому, что в организме Навального оказался яд, пока не доказана.

Поэтому дальнейшие последствия от ситуации с госпитализацией Алексея будут зависеть от того, как будет действовать власть в России – будет ли она расследовать этот вопрос или нет, будут ли делать все возможное медики или нет. И именно от этого будет зависеть и отношение людей к власти.

Если же говорить о возможности введения санкций против России, то, например, вопрос Солсбери в свое время был абсолютно надуманным, потому что просто тогда нужно было ввести санкции против России. Но сейчас нет доказательств того, что кто-то травил Скрипаля, где он сам где его дочь и было ли именно отравление.

Поэтому если вопрос стоит так, то и кейс Навального не обязателен - достаточно будет взять какого-то абсолютно неизвестного мужчину, который отравился, например, этиловым спиртом, объявить его жертвой режима, и все основания для введения санкций найдутся сами – это, как мы видим, по необходимости делается очень быстро.

Кость Бондаренко, руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда