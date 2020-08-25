УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Какие последствия грозят Путину после отравления Навального

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

25 августа 2020, 08:45публикуется на языке оригинала

Реальный вес Навального в политической жизни России минимальный, потому вряд ли ситуация вокруг него сможет сподвигнуть россиян на антипутинские протесты.

Алексей Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Фигура Алексея Навального как лидера оппозиции переоценена – его реальный рейтинг, по последним социологическим данным, не превышает 2%.

Мы видели, как на митингах в Хабаровске, представителей Навального, которые пытались присоединиться к митингующим, выгоняли сами протестующие. То есть реальный вес Навального в политической жизни России минимален.

Более того, он чрезвычайно конъюнктурная фигура и в России даже шутят, что Навальный – это универсальный мессенджер, через который одни башни Кремля передают "приветы" другим, используя его для выяснения отношений между собой. Поэтому также будет преувеличением говорить, что произошедшее каким-то образом может возмутить общественность или поднимет ее против Путина.

Читайте такжеБашни Кремля или шакал Вельзевула: кто стоит за отравлением Навального

Сам Навальный не является официальным лицом или реальным лидером оппозиции – он просто медийная персона. И я не вижу никакого смысла для российских властей его травить или покушаться на него. Так же, как и не вижу оснований для того, чтобы общественность устраивала очередную обструкцию Путину, тем более, что причастность власти к тому, что в организме Навального оказался яд, пока не доказана.

Поэтому дальнейшие последствия от ситуации с госпитализацией Алексея будут зависеть от того, как будет действовать власть в России – будет ли она расследовать этот вопрос или нет, будут ли делать все возможное медики или нет. И именно от этого будет зависеть и отношение людей к власти.

Если же говорить о возможности введения санкций против России, то, например, вопрос Солсбери в свое время был абсолютно надуманным, потому что просто тогда нужно было ввести санкции против России. Но сейчас нет доказательств того, что кто-то травил Скрипаля, где он сам где его дочь и было ли именно отравление.

Поэтому если вопрос стоит так, то и кейс Навального не обязателен - достаточно будет взять какого-то абсолютно неизвестного мужчину, который отравился, например, этиловым спиртом, объявить его жертвой режима, и все основания для введения санкций найдутся сами – это, как мы видим, по необходимости делается очень быстро.

Кость Бондаренко, руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда

Алексей Навальный отравление отравление Скрипалей антироссийские санкции Кость Бондаренко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:11
Коронавирус в Украине за сутки заразил более 1600 человек
10:09
Чтобы снести режимы Лукашенко и Путина, придется утопить их в крови мнение
09:56
"Уловка для лохов": продюсер Бумбокс объяснил суть скандала с нарушением авторских прав Видео
09:55
"Слишком торопятся с выводами": в Москве не поверили в отравление Навального Видео
09:47
Коронавирус у детей: какие симптомы и что нужно папам с мамами
09:44
Как похудеть: назван самый эффективный способ за все время Видео
09:32
"Ешьте, плачьте, хоть повылазьте": Кравчук назвал условия подачи воды в Крым Видео
09:11
"Она - не противник": Кравчук рассказал, что думает о пропагандистке Скабеевой Видео
08:45
Какие последствия грозят Путину после отравления Навального мнение
08:38
Отравление Навального: брат политика обвинил главврача омской больницы в тотальной лжи Видео
08:29
В США сделали неожиданное заявление о вакцине против COVID-19 Видео
07:55
В Индии рухнула пятиэтажка, под завалами - до 70 людей
07:35
Кравчук назвал истинные цели России
06:57
Ученые подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19
06:53
Протесты в Беларуси: пять важных аспектов для украинцев мнение
06:24
Чем больше Лукашенко держится за власть, тем лучше для Украины - эксперт Видео
06:12
Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники
05:52
Астролог рассказал, у каких знаков непомерные аппетиты, а каким для счастья нужно немного
05:23
Медики выяснили, как связаны лекарства от давления и коронавирус
05:07
Легкие прически на 1 сентября: самые модные прически в школу - фото Фото
04:44
Зеленский сделал Михалка и DZIDZIO заслуженными артистами Видео
04:12
Ревизор нашел хостел с камерами наблюдения в Харькове Видео
03:41
"Ж*да ждет гилляка": на Тернопольщине депутат от Ляшко антисемитски спародировал Черемшину Видео
03:12
Пить до дна: ученые нашли новое полезное свойство красного вина
02:52
Шмыгаль рассказал, ждать ли украинцам доллар по 29
02:35
В ЕС рассказали, есть ли планы превратить Беларусь во вторую Украину
02:06
Укололся и забылся: в Киеве таксист вколол вещество и поехал на вызов
01:54
"Путь в никуда": в МИД Украины призвали Беларусь не отвергать ценные советы Видео
01:25
В МВФ рассказали, будут ли продолжать сотрудничество с Украиной
00:58
Кравчук рассказал о том, может ли Украина потерять независимость
00:27
Эксперт назвал организаторов протестов в Беларуси Видео
00:11
"Беспросветное болото": Сенцов предсказал крах Путина через пять лет Видео
24 августа, понедельник
23:58
В Дубае самый высокий небоскреб подсветили цветами украинского флага Видео
23:45
Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки снизилось число больных Видео
23:40
Аналитик спрогнозировал, кто станет следующим президентом Украины Видео
23:22
"У нас есть свои Мальдивы, своя Венеция, свой Берлин": Зеленский обратился к инвесторам Видео
22:59
Омские врачи отреагировали на немецкий диагноз Навального Видео
22:29
Режим Лукашенко мобилизует армию: в Беларуси начался призыв военных запаса Видео
21:57
У Зеленского не приняли поздравление Лукашенко с Днем независимости Видео
21:46
В учебном центре Десна прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
21:11
В центре Минска начали задерживать протестующих Видео
21:03
"Спектакль и уродство": титан политики Беларуси назвал Лукашенко "чудовищем" Видео
20:21
Лукашенко поздравил Зеленского с Днем независимости Украины Видео
20:06
"Никто такого не делал": Зеленский допустил окончание войны на Донбассе до конца года Видео
20:01
Чем отравили Навального: биохимик всё разложил по полочкам Видео
19:40
Не все довольны: партия Трампа определилась с кандидатом в президенты США Видео
19:31
В Беларуси Алексиевич вызвали на допрос по делу о попытке захвата власти Видео
19:29
Зеленский рассказал, когда пройдут переговоры с Меркель, Макроном и Путиным по Донбассу Видео
19:19
День независимости Украины 2020: Бумбокс и Океан Эльзы устроили скандал из-за песен Видео
18:56
"Всё идет от Украины": Киев и Минск приблизили протесты в России – эксперт Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять