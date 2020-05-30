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Почему Майданы не приблизили Украину к Европе

Андрей Головачев

политический эксперт

30 мая 2020, 10:16публикуется на языке оригинала

Пока отечественная буржуазия не перестанет откупаться от власти, договариваться или воровать вместе с ней, а не идти во власть и менять правила игры, не стоит ждать перемен.

Порошенко Зеленский
Оба Майдана ничего коренным образом не поменяли в Украине / УНИАН

Ни первый, ни второй Майдан не приблизили Украину к Европе ни на сантиметр - ни в политическом, ни в экономическом, ни в социальном отношениях. Нас по-прежнему разделяет пропасть и Европа в ужасе от тех цифр, которые воруются у нас только на одной таможне.

Напротив, косвенным результатом обеих революций стал:

  • массовый выезд украинцев за бугор в поисках спасения от бедности;
  • деградация инфраструктуры;
  • деградация системы здравоохранения;
  • фактически суверенный дефолт;
  • последнее место в Европе по уровню жизни и т.д.

Почему так произошло? Есть ли в этом какая-то закономерность? Может ли изменить ситуацию следующий майдан?

Ответить на эти вопросы можно, только если хорошо усвоить один медицинский факт: Украина это страна с крестьянским менталитетом.

Читайте такжеКак Украине избежать катастрофического сценарияПодавляющее число украинцев имеет земельные участки, которые используют не как место отдыха, как на Западе, а как подсобный крестьянский бизнес, на котором вкалывают, чтобы выжить. В этом смысле все украинские города это не города, а большие разросшиеся слободы с крестьянской ментальностью их жителей. Даже в Киеве. То есть реально 70-75% населения обладают крестьянским, а не городским (бюргерским) менталитетом. А заробитчане - еще и депрессивным батрачным сознанием.

Все наши майданы по своей природе - это набеги на Киев крестьян преимущественно из западной части Украины. И эти набеги обусловлены не требованиями демократии, как нас пытаются убедить (крестьяне не понимают ЧТО такое демократия, КАК она функционирует и не испытывают в ней потребности), а требованиями движения в направлении своей бывшей метрополии.

Известно, что все бывшие колонии всегда тянутся к своим метрополиям после освобождения. Алжир тянется к Франции, Индия - к Англии, восточная часть Украины - к России, Конго - в Бельгию, Тунис - в Италию и т.д.

Но, проблема, однако, заключается в том что крестьянство совершено не способно к политическому действию - максимум это высадить грядки на Майдане. У крестьян отсутствует политическое сознание. У них есть экономические интересы, но они не в состоянии трансформировать эти интересы в политическую партию, программу и прогнозируют свои действия только на один день вперед. Захватив власть, крестьяне не знают что с ней делать и тут же отдают ее назад тем у кого они ее отобрали. Так, прогнав Януковича, крестьяне тут же отдали власть Порошенко. Шило - на мыло. А прогнав Порошенко, отдали власть вообще какой-то странной никчемности! Чисто крестьянский поступок: эмоциональный, глупый и безответственный.

Читайте такжеГосударство-имитация, или Почему реформ в Украине никто не дождетсяНи одна крестьянская революция нигде в мире не увенчалась успехом. Крестьянские майданы западной части Украины также не в состоянии изменить политическое устройство Украины.

А что они могут? В принципе могут развалить страну, так как разрушительного потенциала в такого рода майданах зачастую больше, чем конструктива.

Майданы нужны, но не радикальные крестьянские. Реально изменить политическую систему в направлении демократии в стране может только малый и средний бизнес, т.е. нарождающаяся буржуазия, которая только и способна ОСОЗНАТЬ свои интересы и способна к долговременному политическому планированию с целью прихода к власти. Буржуазия может планировать, а селянство нет. Но пока наша буржуазия предпочитает договариваться с властью, откупаться от нее, воровать вместе с ней, а не приходить во власть и менять правила игры. Поэтому мы пока по-прежнему живем в сословно-феодальном обществе и фантазируем, вместе с МВФ, о европейских реформах.

Теперь вы сами можете ответить на все вышеперечисленные вопросы.

Андрей Головачев Петр Порошенко Владимир Зеленский евроинтеграция
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