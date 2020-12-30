УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему у востока и запада Украины настолько разные герои

Андрей Головачев

политический эксперт

30 декабря 2020, 08:34

Украинцы выбирают не политиков, которые могут улучшить их жизнь, а политиков, которые удовлетворят их потребность в самоидентификации.

Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Для того чтобы понять почему Галичина голосовала за Порошенко, а Харьков - за Кернеса, надо осознать, что в структуре потребностей человека одно из первых мест (может самое первое место после инстинкта самовыживания) занимает потребность в идентификации.

Если по-простому, то это потребность человека жить в комфортной для себя среде. А комфорт появляется только если человек живет среди людей, которые говорят на одном с ним языке, посещают одну с ним церковь, чествуют одних и тех же героев, имеют одинаковые взгляд на мир, историю, врагов и друзей, празднуют одинаковые праздники, похоже одеваются, имеют схожие нравы, обычаи, социальные норма поведения. Все это называется потребность в самоидентификации.

Потребность в идентификации нужна человеку, потому что она дает ему чувство безопасности и социального комфорта. Согласитесь, не очень комфортно и даже небезопасно жить среди людей, которые сильно отличаются от тебя!

Поэтому человек готов пожертвовать многим, лишь бы обеспечить себе проживание в среде, в которой ему безопасно и комфортно, в которой он не чувствует себя белой вороной или даже изгоем. Это очень сильная потребность, которая многими социологами и политологами сильно недооценивается.

Читайте такжеМедведчук и Порошенко создали союз и пошли на Зеленского войнойПочему Галичина, в отличие от всех других западных областей, упорно голосует за Порошенко?

Разве жители Львовской области не знают что ПАПа конечный коррупционер, лицемер, циник, обманщик? И вообще, по меткому выражению А. Богдана является "абсолютным злом"?

Конечно, знают!

Так почему голосуют за такую, казалось бы, одиозную фигуру?

Ответ: Галичина готова простить Порошенко все его грехи, если тот жёстко борется за их идентичность. Идентичность стоит на первом месте! Это для настрадавшихся в своей истории галичан высший приоритет.

Но почему именно Порошенко? Разве нет кого то либо поприличнее?

Приличнее, разумеется, есть. Но для политической борьбы за идентичность одной приличности мало. Нужны ум, хитрость, смелость, воля, деньги, опыт, команда, связи, частная армия и т.д. Именно все это есть и в избытке у Порошенко. Как политический боец он выше всех галичанских лидеров на порядок или два. Поэтому, зажав нос, они проголосовали за Порошенко. Никто, по большому счету, не верит в искренность русскоязычного, не совсем титульного украинца, бывшего прихожанина РПЦ Порошенко отстаивать галичанскую идентичность, просто интересы двух сторон пока совпали. Это обычный временный симбиоз.

И обнародование "Жму руку, Владимир Владимирович" многих покоробило. Но других столь эффективных защитников своей идентичности у галичан пока нет. Они банально продались.

Теперь о Кернесе.

Читайте такжеМеньше чем за два года Зеленский превратился в политический трупПо существу он выступал антитезой Порошенко. Это близнецы братья, только с противоположными знаками. Как электрон и позитрон. Идентичность харьковчан полностью отличается от львовян. Такова история. И харьковчане постоянно искали своего защитника, кто убережёт их от насильственной украинизации, защитит их постсоветский и отчасти пророссийский духовный мир.

Роль защитника идентичности харьковчан применяли на себя многие, но эффективнее всех оказался Кернес. И, как и в случае с Порошенко, харьковчане простили Геннадию Адольфовичу его сомнительную репутацию, отжатие себе лучших активов города и откровенно мафиозный стиль управления. Потому что идентичность опять-таки важнее!

Справедливости ради надо отметить, что в условиях, когда в Украине отсутствует правовая культура, нет независимых судов и закон не работает, мафиозный стиль управления остается единственной действенной альтернативой. А как мафиозный лидер, Кернес был достаточно эффективным - и харьковчане ценили это. Потому что в облаках не летали, в перспективу демократии в Украине не верили и держали синицу (Кернеса) в руке.

Петр Порошенко Геннадий Кернес выборы в Украине Андрей Головачев новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Почему Украине необходима всеобщая мобилизацияПочему Украине необходима всеобщая мобилизация Власти устроили настоящие соревнования по идиотизмуВласти устроили настоящие соревнования по идиотизму Готовьтесь к новым пандемиям и наступлению СредневековьяГотовьтесь к новым пандемиям и наступлению Средневековья Что ждет Донбасс в 2021 годуЧто ждет Донбасс в 2021 году Почему Запад держит украинскую власть на коленяхПочему Запад держит украинскую власть на коленях
Следующий материал

Последние новости

09:41
Кривонос рассказал о бойкоте в СНБО и пожаловался на окружение Зеленского
09:29
Гороскоп для всех на 30 декабря: названы денежные пруны Видео
09:19
Новогоднее поздравление Зеленского 2021: где и когда смотреть онлайн-трансляцию Видео
09:03
На волосок от гибели: станет ли 2021-й лебединой песней Зеленского и Рады
08:55
У Зеленского назвали причину отстранения от должности главы КСУ Видео
Реклама
08:34
Почему у востока и запада Украины настолько разные герои мнение
08:33
Как украинцев будут вакцинировать от COVID-19: в Раде раскрыли подробности Видео
08:11
Коронавирус в Украине 30 декабря: болезнь побороло рекордное число украинцев Видео
07:56
Байден раскрыл планы по борьбе с COVID-19 и обрушился на Трампа с критикой Видео
07:46
У Кравчука раскрыли новые планы Украины по Донбассу Видео
07:44
ПЦР-тесты не нужны: ученые создали прибор для выявления COVID-19 в воздухе Видео
07:36
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
07:26
У Зеленского объяснили, почему генерала Кривоноса выгнали из СНБО Видео
07:15
Жена Дзидзьо сексуально позировала на пикантных фото
07:14
Диетолог назвала альтернативу оливье
06:57
Повышением тарифов украинцев вгоняют в нищету мнение
06:47
Ученые объяснили, можно ли вакцинироваться от COVID-19 при наличии сопутствующих заболеваний
06:35
Не уничтожение Украины: Резников назвал главную цель России
06:07
Британский вирус-"мутант" добрался до США Видео
06:02
Новый год 2021: все, что надо знать – от примет до гороскопа Видео
Реклама
05:22
"Слишком жарко": Оля Серябкина топлес дразнит поклонников откровенным фото
04:50
ОРДЛО превращают в ПМР: эксперт оценил худший сценарий для Донбасса Видео
04:12
Какие чаи помогают качественно похудеть - ответ медиков Видео
03:01
Четыре вида сражений: эксперт рассказал, какие войны ждут мир в будущем
03:01
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы Видео
02:14
Медики объяснили, чего стоит опасаться лысым и седым мужчинам Видео
00:56
Удар по семье: Тихановская рассказала, что ждет клан Лукашенко Видео
00:55
Что нельзя делать в новогоднюю ночь: эксперты дали совет Видео
00:19
Отстранение Тупицкого: в КСУ сделали заявление Видео
29 декабря, вторник
23:53
​Вакцину AstraZeneca не смогут одобрить в ЕС в ближайшее время: названа причина Видео
23:23
Эксперт рассказала, сколько можно хранить оливье, холодец и шубу Видео
23:15
В Хорватии резко возросло количество жертв землетрясения Видео
22:37
Создатели культовых Max Payne, Alan Wake и стильного экшена Control провожают 2020 год
22:34
​Кривонос резко прокомментировал свое увольнение из СНБО​ Видео
22:32
Погибший над Тегераном украинский экипаж получил звание Героев Украины Видео
22:04
Заместительница Байдена привилась от коронавируса в прямом эфире Видео
21:54
Украину накроет резкое похолодание: синоптики назвали даты Видео
21:41
В РФ ответили на резкое заявление Кулебы о российской вакцине Видео
21:30
"Игры до 650 грн" – в PlayStation Store стартовала праздничная распродажа со скидками до 90%
21:20
Эксперт ВОЗ спрогнозировал, начнется ли еще одна волна пандемии из-за мутации коронавируса
Реклама
21:19
В Египте строго ужесточили карантин: что нужно знать украинским туристам ​ Видео
21:16
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
21:12
Макс Девизоров раскрыл правду о гей-сцене в сериале Перші ластівки
20:58
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
20:47
Тихий инфаркт: скрытые признаки опасного состояния Видео
20:46
Под Днепром в частном детском саду украинский язык "не нужен"
20:36
"Пусть расскажет о госперевороте": Арестович ответил на обвинения из СНБО
20:34
Фибромиома: симптомы, диагностика и лечение Видео
20:17
Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса Видео
20:02
Союз писателей Украины наложил вето на авторов из РФ, Беларуси, Армении
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять