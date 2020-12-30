Почему у востока и запада Украины настолько разные герои

Петр Порошенко / УНИАН

Для того чтобы понять почему Галичина голосовала за Порошенко, а Харьков - за Кернеса, надо осознать, что в структуре потребностей человека одно из первых мест (может самое первое место после инстинкта самовыживания) занимает потребность в идентификации.

Если по-простому, то это потребность человека жить в комфортной для себя среде. А комфорт появляется только если человек живет среди людей, которые говорят на одном с ним языке, посещают одну с ним церковь, чествуют одних и тех же героев, имеют одинаковые взгляд на мир, историю, врагов и друзей, празднуют одинаковые праздники, похоже одеваются, имеют схожие нравы, обычаи, социальные норма поведения. Все это называется потребность в самоидентификации.

Потребность в идентификации нужна человеку, потому что она дает ему чувство безопасности и социального комфорта. Согласитесь, не очень комфортно и даже небезопасно жить среди людей, которые сильно отличаются от тебя!

Поэтому человек готов пожертвовать многим, лишь бы обеспечить себе проживание в среде, в которой ему безопасно и комфортно, в которой он не чувствует себя белой вороной или даже изгоем. Это очень сильная потребность, которая многими социологами и политологами сильно недооценивается.

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Разве жители Львовской области не знают что ПАПа конечный коррупционер, лицемер, циник, обманщик? И вообще, по меткому выражению А. Богдана является "абсолютным злом"?

Конечно, знают!

Так почему голосуют за такую, казалось бы, одиозную фигуру?

Ответ: Галичина готова простить Порошенко все его грехи, если тот жёстко борется за их идентичность. Идентичность стоит на первом месте! Это для настрадавшихся в своей истории галичан высший приоритет.

Но почему именно Порошенко? Разве нет кого то либо поприличнее?

Приличнее, разумеется, есть. Но для политической борьбы за идентичность одной приличности мало. Нужны ум, хитрость, смелость, воля, деньги, опыт, команда, связи, частная армия и т.д. Именно все это есть и в избытке у Порошенко. Как политический боец он выше всех галичанских лидеров на порядок или два. Поэтому, зажав нос, они проголосовали за Порошенко. Никто, по большому счету, не верит в искренность русскоязычного, не совсем титульного украинца, бывшего прихожанина РПЦ Порошенко отстаивать галичанскую идентичность, просто интересы двух сторон пока совпали. Это обычный временный симбиоз.

И обнародование "Жму руку, Владимир Владимирович" многих покоробило. Но других столь эффективных защитников своей идентичности у галичан пока нет. Они банально продались.

Теперь о Кернесе.

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Роль защитника идентичности харьковчан применяли на себя многие, но эффективнее всех оказался Кернес. И, как и в случае с Порошенко, харьковчане простили Геннадию Адольфовичу его сомнительную репутацию, отжатие себе лучших активов города и откровенно мафиозный стиль управления. Потому что идентичность опять-таки важнее!

Справедливости ради надо отметить, что в условиях, когда в Украине отсутствует правовая культура, нет независимых судов и закон не работает, мафиозный стиль управления остается единственной действенной альтернативой. А как мафиозный лидер, Кернес был достаточно эффективным - и харьковчане ценили это. Потому что в облаках не летали, в перспективу демократии в Украине не верили и держали синицу (Кернеса) в руке.