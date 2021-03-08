Почему украинцы всегда выбирают вороватую власть

Украинцы голосовали за Порошенко, потому что были убеждены, что богатые во власти не воруют / Reuters

Карл Маркс утверждал, что бедные люди никогда не будут голосовать за богатых, потому что они находятся в состоянии классовой войны. Бедные должны, по Марксу, проводить в парламент таких же бедных, которые должны отстаивать их интересы.

Украинская практика, однако, не подтверждает вывод основоположника классовой борьбы. В чем причина?

Все дело в психологии. Бедный человек склонен к воровству. Он ворует везде, где есть возможность безнаказанно украсть. Это естественно и не требует особых доказательств. При этом бедный человек уверен, что если бы он был богат, то он никогда бы не воровал.

Отсюда у большинства бедных людей в голове рождается убеждение, что на выборах надо голосовать за богатых людей, потому что богатые воровать не будут.

Когда бедные голосовали за Порошенко, то большинство были уверены, что Петр Алексеевич не будет воровать, так как был очень богат. Говорили тогда: "Он уже наворовался. Теперь может и о простых людях подумать".

Читайте такжеПочему Порошенко резко стал экспертом по "г*вну"А бедный человек, по мысли неимущих, напротив, во власти обязательно будет воровать. Вторая часть утверждения - это проекция бедных на самих себя.

Поэтому бедные никогда не голосуют за бедных. Бедные в душе презирают других бедных и завидуют богатым.

Между тем мысль о том, что богатые не будут воровать - это миф, ложное утверждение, психологическая ошибка, отражающая внутренние комплексы бедных людей.

И как раз опыт Порошенко и его подельников убедительно доказал, что богатые во власти воруют значительно больше, чем бедные. Больше, потому что у богатых выше запросы. Если бедный человек, который неожиданно оказался во власти, может удовлетвориться украденными 100 тыс $, то богатый меньше чем за 1 млн баксов и мараться не будет.

Правда, однако, заключается в том, что большинство людей всегда будут воровать, если отсутствует система контроля и наказания за воровство. В Украине она пока отсутствует. Поэтому кто бы не оказался во власти - бедный или богатый, все будут воровать - такова уж эгоистическая природа человека. Но богатый будет воровать больше, потому что у него выше запросы и у него, как правило, есть опыт и навыки крупномасштабного воровства.

Образно говоря, какой-нибудь условный Яценюк или Гройсман за неделю могут вытащить из бюджета значительно больше, чем казак Гаврилюк за 10 лет.