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Почему Запад держит украинскую власть на коленях

Вячеслав Чечило

Журналист

29 декабря 2020, 07:27

Внешнее управление - это не пряник, а прежде всего палка.

зеленский
Владимир Зеленский / кадр из видео

В 2021 году Украина должна погасить $16 млрд госдолга. Сумма очевидно неподъёмная и у каждого, кто уже проникся прогрессивными идеями, опять возникнет закономерный вопрос – а почему "наши партнёры" нам не помогают?

Почему не спишут хотя бы часть долга? Какие-то 10 дополнительных ярдов в год реально дадут вздохнуть украинской экономике и кардинально улучшат ситуацию во многих сферах.

Так вот, поэтому и не списывают. Чтобы постоянно держать украинскую власть на коленях, вымаливающую очередной кредит. Чтобы все вот эти хитровы*паные порошенки, ермаки и зеленские были послушные и ласковые. Чтобы делали то, что им говорят, и не дергались.

Внешнее управление - это не пряник, а прежде всего палка. Так просто надежнее.

А украинцы потерпят ради такой светлой европейской мечты, терпеть тут не впервой.

МВФ кредит МВФ новости Украины
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