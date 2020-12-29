Почему Запад держит украинскую власть на коленях

Владимир Зеленский / кадр из видео

В 2021 году Украина должна погасить $16 млрд госдолга. Сумма очевидно неподъёмная и у каждого, кто уже проникся прогрессивными идеями, опять возникнет закономерный вопрос – а почему "наши партнёры" нам не помогают?

Почему не спишут хотя бы часть долга? Какие-то 10 дополнительных ярдов в год реально дадут вздохнуть украинской экономике и кардинально улучшат ситуацию во многих сферах.

Так вот, поэтому и не списывают. Чтобы постоянно держать украинскую власть на коленях, вымаливающую очередной кредит. Чтобы все вот эти хитровы*паные порошенки, ермаки и зеленские были послушные и ласковые. Чтобы делали то, что им говорят, и не дергались.

Внешнее управление - это не пряник, а прежде всего палка. Так просто надежнее.

А украинцы потерпят ради такой светлой европейской мечты, терпеть тут не впервой.