Почему Запад держит украинскую власть на коленях

Внешнее управление - это не пряник, а прежде всего палка.
В 2021 году Украина должна погасить $16 млрд госдолга. Сумма очевидно неподъёмная и у каждого, кто уже проникся прогрессивными идеями, опять возникнет закономерный вопрос – а почему "наши партнёры" нам не помогают?
Почему не спишут хотя бы часть долга? Какие-то 10 дополнительных ярдов в год реально дадут вздохнуть украинской экономике и кардинально улучшат ситуацию во многих сферах.
Так вот, поэтому и не списывают. Чтобы постоянно держать украинскую власть на коленях, вымаливающую очередной кредит. Чтобы все вот эти хитровы*паные порошенки, ермаки и зеленские были послушные и ласковые. Чтобы делали то, что им говорят, и не дергались.
Внешнее управление - это не пряник, а прежде всего палка. Так просто надежнее.
А украинцы потерпят ради такой светлой европейской мечты, терпеть тут не впервой.