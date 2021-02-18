УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путинская РФ трансформируется в дикую территорию типа КНДР и Беларуси

Иван Яковина
Украинский журналист
18 февраля 2021, 08:34

Приговор Алексею Навальному рубит последние ниточки, связывавшие Москву с Европой.

Алексей Навальный
Алексей Навальный / пресс-служба Мосгорсуда

ЕСПЧ потребовал от РФ немедленно освободить из-под стражи Алексея Навального.

Если это не произойдет (а это, конечно, не произойдет), то Москва сама себя выпилит из Совета Европы и прекратит участие в куче международных договоров.

Это - то самое превращение путинской России в дикую территорию типа КНДР, Туркменистана или лукашенковскую Беларусь, без которого не будет раскола в правящей верхушке, участники которой все-таки считают себя европейцами.

Читайте такжеИгра на повышение: почему в России заговорили о разрыве отношений с ЕСПолный разрыв отношений с Европой, о котором говорил Лавров, начинается. Это и плохо и хорошо. Хорошо потому, что даже богатые и счастливые члены путинской "элиты" через некоторое время начнут понимать, к чему это все неизбежно приведет.

Свободный выезд за границу закроют, интернет отключат. Импортозамещение распространят и на одежду, и на машины, и на телефоны. А потом станет совсем весело: концлагерь под Москвой уже есть. По законам жанра, долго пустым он стоять не будет.

новости России ЕСПЧ Алексей Навальный
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
МВФ требует содрать с украинцев последний слой кожиМВФ требует содрать с украинцев последний слой кожи Украина деградирует от мощной промышленности до пастушества и собирательстваУкраина деградирует от мощной промышленности до пастушества и собирательства Игра на повышение: почему в России заговорили о разрыве отношений с ЕСИгра на повышение: почему в России заговорили о разрыве отношений с ЕС Что привез Зеленский из поездки в ОАЭЧто привез Зеленский из поездки в ОАЭ Чего ждать Украине, если кредита от МВФ она так и не получитЧего ждать Украине, если кредита от МВФ она так и не получит
Следующий материал

Последние новости

08:34
Путинская РФ трансформируется в дикую территорию типа КНДР и Беларуси
08:23
Гороскоп на 18 февраля для всех: вредные решения, опасные поездки и шанс Видео
08:01
Криклий объяснил, как сэкономить на билете на поезд до 40% Видео
07:37
Громкое решение Рады взбудоражило Януковича: как отреагировал экс-президент-беглец Видео
07:01
Смертельный челлендж в Боярке: директора лицея отстранили от работы Видео
Реклама
06:55
Глобалисты приступили к разрушению США в пользу Китая мнение
06:33
Под Киевом выросли цены на проезд в маршрутках: где и на сколько Видео
06:24
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
06:05
"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077
05:33
У Кравчука назвали условие, при котором Украина добьется успеха в борьбе с Россией за Донбасс Видео
05:33
Когда начинается Великий пост 2021 и как его соблюдать Видео
05:00
Рыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки Видео
04:59
Как обуздать высокое давление - ответ врачей Видео
04:31
Эксперт спрогнозировал, чем обернется для Украины провал вакцинации от COVID-19 Видео
04:23
Сразу плюс 5 лет и титул неряха: грубые ошибки при использовании помады Видео
04:12
Microsoft рассказала о грядущих обновлениях для консолей Xbox Series X|S
03:40
Рак почек: скопление вен на этом органе может быть ранним признаком Видео
03:02
Ученые создали супермаску от коронавируса Видео
02:54
Эксперт объяснил, почему в Украине дорожают цены на продукты Видео
02:47
Украинская ведущая нашла склад с костями в пещере африканского шамана
Реклама
02:17
В центре Житомира поймали психа, который бросался на людей с ножом Фото
01:43
"Девушка с собачкой из Уханя" сплясала в снегу в откровенном купальнике Видео
00:59
Врач назвала неожиданную опасность чеснока Видео
00:55
Китайской вакцине от коронавируса доверяет мизерное число украинцев - опрос Видео
00:36
Степанов объяснил, при каких условиях карантин в Украине отменят Видео
00:23
В Украину придет резкое потепление до +19 Видео
00:19
Ученые изменили норму артериального давления для женщин Видео
17 февраля, среда
23:54
Ювентус проиграл Порту, а Боруссия Д одолела Севилью - Лига Чемпионов Фото Видео
23:45
Ностальгический заряд энергии: вспоминаем самые крутые игры для Сеги
23:31
Голос изгнала из фракции депутата, который избил ведущего на концерте
23:20
В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент Фото Видео
22:58
Стоимость биткоина достигла очередного исторического максимума Видео
22:57
Инфекционист перечислила осложнения, которые появляются после коронавируса Видео
22:23
Посол любезно пригласила украинцев "собирать фрукты и клубнику" в Германии Видео
22:05
В НАТО окончательно определились с "врагами" и назвали страны Видео
21:58
В оккупированном Крыму нахально ответили на планы Киева оставить полуостров без воды Видео
21:49
Оккупанты бросили за решетку пятерых крымских татар Видео
21:07
В Черновицкой ОГА бьют тревогу из-за "критической ситуации" с COVID-19
20:58
Смертельный челлендж набирает обороты: в Умани школьницы наглотались таблеток Видео
20:41
Кравчук жестко напомнил Грызлову, кем Россия является на Донбассе, и поставил условие Видео
Реклама
20:36
Скандальная стоматолог из Ровно прячется от полиции, против нее открыто пять дел Видео
20:09
На Украину обрушится новая порция холода Видео
20:09
Кабмин существенно упростил процедуру регистрации новых авто
20:07
В правительстве утвердили план по повышению пенсий в 2021 году Видео
20:07
Второй сезон CoD Black Ops: Cold War и Warzone получил дату запуска Видео
19:53
Нардеп сообщил о "бомбе", которую могут "взорвать" на заседании СНБО Видео
19:39
40-летняя Пэрис Хилтон выходит замуж за известного бизнесмена Видео
19:39
ЕСПЧ призвал Путина немедленно отпустить Навального Видео
19:17
Борется с повреждением ДНК: ученые указали на супер свойство этой ягоды Видео
19:14
Доведение до самоубийства: всплыли новые детали об отравлении школьниц в Боярке Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять