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Закрытие пророссийских каналов столкнет лбами Бойко и Медведчука

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

9 февраля 2021, 06:53

Разлад внутри ОПЗЖ зацементирует ее как секторальную политсилу, без перспектив выхода на уровень 25-30% поддержки избирателей.

Виктор Медведчук и Юрий Бойко
Виктор Медведчук и Юрий Бойко / УНИАН

Закрытие трех каналов Медведчука безусловно усилит позиции Юрия Бойко внутри ОПЗЖ, так как в последнее время эти три канала превратились в средство массированной пропаганды Медведчука (причем с частотой его появления там и цитирования был явный перебор), в то время как Бойко крайне редко мелькал даже в списках приглашенных гостей.

Любой кризис либо сплочает, либо разъединяет. И тут, судя по всему, больше шансов на то, что все пойдет по пути разрыва, так как не исключен вариант, что группа Бойко-Левочкина начнет сближаться с "минеральной" частью бывшего Оппоблока. Пока каких-то активных действий со стороны этой группы не видно – возможно, сейчас они выжидают того, как будет развиваться ситуация. Но то, что она приведет к переформатированию внутри ОПЗЖ – это совершенно очевидно.

При этом сейчас ясно одно – Медведчук оказался не готов к такому повороту. И, ввиду внутрипартийной конкуренции с Бойко, этот запрет – серьезный удар по его позициям, так как три закрытых канала во многом помогали Медведчуку догнать Бойко в рейтинге (если смотреть на небольшой "плюс" к рейтингу Бойко, который, к тому же, не имеет такого высокого антирейтинга, который есть у Медведчука).

Читайте такжеПочему растет рейтинг Бойко, и смогут ли экс-регионалы взять реваншНо любой раскол негативно отразится на шансах ОПЗЖ – без телеканалов Медведчуку будет сложно транслировать свою позицию эксклюзивного контактера и постпреда "русского мира" в Украине. Соответственно, без медиаподдержки и с его скандальным именем, ему будет крайне сложно раскрутить собственную политсилу – поддержки дружественных ему российских СМИ будет мало, потому, очевидно, он будет искать какие-то альтернативные пути и пытаться договариваться с другими телеканалами или идти по пути судебного оспаривания запрета.

Пока ОПЗЖ представляет собой единую политическую платформу, они вышли и перевалили за 20%-й барьер поддержки, но дальше все будет зависеть от того, случится ли раскол. В любом случае, для оставшейся части результат раскола тоже будет не очень радужным – по сути, это зацементирует ее как секторальную политсилу, без перспектив выхода на уровень 25-30% поддержки.

Иными словами, "потолок" набора голосов ОПЗЖ в случае отсутствия в нем Медведчука не превысит 20%, что примерно сопоставимо с личным рейтингом Бойко.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

санкции Виктор Медведчук Юрий Бойко Андрей Золотарев новости Украины ОПЗЖ
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