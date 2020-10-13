Сколько будет длиться война в Нагорном Карабахе

Алиев готов добровольно стать вассалом Эрдогана/ president.az

Баку считает необходимым расширение участия Турции в переговорах по Нагорному Карабаху, заявил президент Ильхам Алиев. Участие Анкары будет отражать современное соотношение сил, объяснил он.

Это и есть ключевая задача, для решения которой Баку хладнокровно положил в землю тысячи своих солдат, убил (и продолжает убивать) армянских военных и гражданских, подверг угрозе ответных ударов свои собственные города и своих собственных граждан. Алиев в данном случае является абсолютной марионеткой Эрдогана, и нынешняя война в чистом виде демонстрация сдачи суверенитета Азербайджана Турции.

Для собственного электората разжигается патриотический и военный психоз, ведется рассказ о могучей и непобедимой армии, стирающей в пыль Кавказские горы одним своим взглядом, однако военные цели этой войны столь же недостижимы, как и всех предыдущих, а идущая уже две недели война, не имеющая никаких внятных, пусть и промежуточных, результатов, окончательно перешла в вязкий и затяжной характер, что для современных локальных конфликтов слабых регулярных противников чистой воды позиционный тупик.

В общем, со стороны Азербайджана нынешняя война - авантюра, но авантюра осмысленная лишь в одном компоненте - политическом. Турция, используя Алиева, как своего прокси, пытается войти и закрепиться в Закавказье, и в определенном смысле у нее уже есть некоторые успехи. Пока небольшие, но есть.

Читайте такжеАзербайджан как никогда близок к победе в Нагорном КарабахеТурки, завозя в зону конфликта подконтрольных им боевиков, вряд ли испытывали иллюзии по поводу их боевых качеств и уж точно используют их не для усиления наступательных возможностей азербайджанской армии - иррегуляры на тачанках в регулярной войне скорее помеха, чем подмога. Но вот после войны боевики с весьма высокой степенью вероятности могут остаться на территории Азербайджана, причем в непосредственной близости от российской границы. Необязательно там держать тысячи боевиков - но вот создать лагеря и отработать логистику переброски вполне возможно и достижимо.

В политике важны возможности, и Турция уже продемонстрировала именно их - возможность масштабной переброски значительного количества боевиков, способных на ведение диверсионной борьбы уже на российской территории. Причем с территории Азербайджана, что делает Турцию формально непричастной к любым инцидентам.

Политическая задача - введение Турции в переговорный процесс по Карабаху в полной мере согласуется с военной задачей насыщения приграничья своими прокси-террористами. Это аргумент Турции в переговорном процессе, довольно веский довод давления на Кремль. Карабах - инструмент, с помощью которого Турция намерена закрепиться в регионе, защитить поставки по Южному газовому коридору и уравнять угрозы, которые существуют этому маршруту со стороны России.

Наконец, это выход к Каспию и аргумент в вопросах прокладки Транскаспийского коридора для увеличения объемов поставок газа через Южный коридор за счет туркменского, казахского и, возможно, узбекского, газа. И в этом смысле Европа, ради рынка которой и идет эта война, вполне благосклонно оценивает упражнения Эрдогана.

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Последний вопрос - почему Алиев с такой легкостью пошел на подчиненную по отношению к Эрдогану роль и позицию, предоставил свою территорию для макрорегиональных упражнений Турции?

Ответ весьма очевиден - у Алиева не сказать, что горит земля под ногами, но его положение в Азербайджане не слишком прочное. Клан Алиева вызывает все более заметное раздражение внутри азербайджанского общества, диктатура Алиева сделала ставку на пресловутую "стабильность" - то есть во главу угла ставится лояльность к режиму. Что, понятно, создает всё большую напряженность внутри общества. Результаты развития вполне скромные, особенно сейчас, на фоне кризиса.

Поэтому для Алиева война - это шанс на время сплотить народ вокруг своего режима волной патриотического психоза, а вассальное положение по отношению к Эрдогану - шанс "прислониться" к более сильному сюзерену.

Пока задача введения Турции в переговорный процесс по Карабаху всё ещё не решена. Поэтому война будет продолжаться и далее, но скорее всего, перейдет в менее интенсивный, но затяжной и губительный для Азербайджана формат.

Азербайджанцам скармливают версию, что затяжная война - это хорошо, это возможность истощить противника, но тот факт, что при этом будет истощаться и сам Азербайджан, в этой версии аккуратно обходится стороной. Впрочем, теперь, когда Алиев стал вассалом Эрдогана, такие мелочи уже никого не интересуют.