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Реванш Медведчука и "королева" Зеленский: главные вызовы для Украины в 2021 году

Александр Кочетков

политический аналитик

4 января 2021, 06:53

Беда нынешней украинской власти в том, что она не обладает стратегическим мышлением и действует, как одноклеточный организм.

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В 2021 году Зеленский рискует превратиться в английскую королеву / УНИАН

Главное достижение власти за 2020 год заключается в том, что Зеленский, несмотря ни на что, остается президентом Украины. Ведь многие говорили, что он не удержится на этом посту и года. Безусловным успехом является и то, что Зеленский остается политиком, к которому сохраняется наивысший уровень доверия общества – хоть он и снизился, но все равно остается самым высоким, по сравнению с доверием к другим украинским политикам.

Если бы в Украине состоялись досрочные президентские выборы, за него бы проголосовало большинство граждан.

Еще один успех заключается в том, что так или иначе Зеленский сохраняет контроль над Верховной Радой, пусть он за год и значительно уменьшился. Соответственно, он сохраняет контроль и над Кабинетом министров. Влияние, которое имеет Зеленский, даже можно сравнить с влиянием, которое было во времена Януковича на всю внутреннюю политику.

Ноль стратегии

Поражения и провалы власти заключаются в отсутствии каких-либо стратегических планов у высшего руководства относительно того, что делать со страной, как реформировать систему власти, как повышать социальные стандарты и т.д. В этой сфере – огромная дыра, но в ней власть во главе с Зеленским вообще ничего не понимает и не представляет, что делать. Из-за этого имеем абсолютно стихийные процессы, когда власть реагирует на угрозы и вызовы уже по факту.

У нее нет ни стратегии, ни возможности что-либо предвидеть наперед, ни способности подготовиться противодействовать. Она реагирует на любой вызов, как одноклеточный организм: его ткнули чем-то острым – он в ответ прячет одну из своих ножек.

Как следствие, мы имеем массу проблем в бюджетной политике, в экономике в целом, в социальной политике. В частности, не выполняются социальные обещания президента о снижении тарифов на газ вдвое, что было записано в его предвыборной программе и звучало из его уст.

Огромное поражение Зеленского заключается в том, что ни одно его социальное обещание не было выполнено: ни о снижении тарифов на газ, ни о борьбе с коррупцией, ни одно другое... Все старые "болевые точки" в стране остались.

Другим провалом власти стал огромный проигрыш в крупных городах на местных выборах. Это – поражение Зеленского, потому что ни один представитель его политической силы не смог возглавить ни один областной центр.

Еще один большой провал этого года – постепенная потеря центром контроля над регионами, что ярко проявилось в истории с попытками ввести карантин. Все то, что идет из центра, на местах не воспринимается, потому что не имеет признаков стратегичности и обоснованности. Из Киева поступают какие-то указания, которые скорее выглядят как пожелания, а не управленческие решения. Таким образом, власть постепенно теряет свое влияние на регионы, а это является огромным провалом во внутренней политике.

2021-й станет годом экономических проблем

Главные вызовы для власти в 2021 году создадут проблемы в экономике, в частности, огромная дыра в бюджете, которая на сегодня составляет около 300 миллиардов гривен. Проблемы начнутся весной, если власть не решит проблему дефицита бюджета. А, как видим, МВФ не горит желанием помогать Украине латать эту дыру. Беда в том, что эта дыра касается незащищенных статей бюджета, и весной неизбежно начнутся проблемы с выплатами пенсий, зарплат бюджетникам и т. д.

Власти придется как-то решить проблему с наполнением бюджета. Если этого не произойдет, начнутся социальные проблемы, которые в конечном итоге быстро приведут к социальному взрыву. Если экономическое и социальное напряжение в обществе будет существенным, это вполне может привести к переформатированию Верховной Рады. Это станет своего рода клапаном выхода пары общества.

Но в результате досрочных парламентских выборов Зеленский потеряет свое влияние и на Раду, и в Кабмин, после чего получит настоящую парламентско-президентскую республику. При таких условиях президенту будет значительно труднее удерживаться дальше на своем посту и влиять на процессы в стране.

Реванш Порошенко и Медведчука

Несмотря на то, что Зеленский не имеет политического опыта, Порошенко и Медведчука воспринимает как своих личных врагов: он чувствует, что с ними в одной стране он политически не выживет.

Эти два персонажа изо всех сил пытаются добиться реванша и вернуться к власти. Пусть Порошенко проевропейский, а Медведчук – пророссийский, работают они достаточно слаженно: координируют свою деятельность и пытаются расшатывать страну. Это – огромный вызов для Зеленского, и пока не заметно, что он способен противодействовать этому.

Для реваншистов, в частности, для Медведчука, не стоит цель – убрать Зеленского. Потому что Владимир Александрович и Медведчука, и Россию абсолютно устраивает. Слабый президент Украины выгоден им, потому что, оставаясь на посту, ни на что не влияет, как английская королева. При таких обстоятельствах все решается Верховной Радой и Кабинетом министров, который формирует та же Верховная Рада, а все процессы будут происходить мимо президента.

Порошенко к власти вряд ли сумеет вернуться. Впрочем, Петру Алексеевичу Зеленский мешает на эмоциональном уровне.

Таким образом, Зеленский в следующем году может потерять какое-либо влияние на события в стране, хотя отстранить его от должности будет практически невозможно.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук итоги года президентские выборы в Украине Александр Кочетков итоги-2020
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