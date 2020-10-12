УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Три победы России в Нагорном Карабахе

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

12 октября 2020, 10:40

РФ не дала Турции зайти в нагорно-карабахское урегулирование.

Нагорный Карабах
Обострение в Нагорном Карабахе длится две недели / Reuters

По итогам двух недель обострения в Нагорном Карабахе можно констатировать, что блицкрига у Азербайджана не получилось, и существенных прорывов на фронте тоже.

Им удалось продвинуться на несколько километров от линии соприкосновения и взять несколько посёлков на севере и юге. Но отрезать Карабах от границы с Ираном, прорваться вдоль южного коридора, захватить крупные админцентры и занять господствующие высоты на севере им явно не удалось. Материалов, подтверждающих значительные территориальные изменения, недостаточно, чтобы сделать какой-то более конкретный вывод.

А вот на международной арене произошли существенные изменения.

Россия пошла в атаку на дипломатическом фронте, и добилась тактической победы. После переговорного марафона в Москве, длившегося 11 часов, Армения и Азербайджан 10 октября подписали "гуманитарное перемирие", чтобы обменяться телами погибших и пленными. Для РФ это первый успех на дипломатическом фронте.

Читайте такжеАзербайджан как никогда близок к победе в Нагорном КарабахеВо-первых, им удалось сохранить свой статус как главного посредника между двумя странами, и заставить их приехать в Москву подписать базовое перемирие.

Во-вторых, 4-й пункт соглашения явно указывает на сохранение действующего статуса-кво в формате переговоров, а это уже "пас" в ответ Турции, которая этот статус-кво пытается изменить через военную эскалацию. Получается, что в этот раз добиться включения в процесс туркам пока не удалось, а россияне оставили их на обочине, пока что.

В-третьих, Россия сумела активизировать дипломатический фронт на базе солидаризации с позициями Запада, что Кремлю выгодно в рамках его более широкой внешней политики по восстановлению связей с Западом, несмотря на санкции и кризис пост-2014 года.

Конечно, само перемирие уже в первый день провалилось. Собственно, текст соглашения и реакция на него сторон с самого начала свидетельствовали о том, что эта первая попытка потушить конфликт провалится. Так что, чуда не случилось.

Ура-патриоты с обеих сторон рассматривали это соглашение как передышку перед следующей битвой. Стороны всё ещё верят в свою победу, не готовы ни к каким уступкам. Для них война не окончена, друг к другу доверия нет, а любые переговоры под давлением извне - временные манёвры, которыми можно пользоваться как инструментом в войне.

Читайте такжеНагорный Карабах в огне: три сценария развития ситуацииОсобенно острой, как мне показалось, на перемирие была реакция азербайджанцев. Судя по их телеграмм-каналам, соцсетям и, позднее, заявлениям Ильхама Алиева, они рассматривают перемирие как возможность для армян перегруппироваться, отдохнуть и подготовить лучше оборонительные рубежи, а может даже организовать контрнаступление. Они считают, что их страна нанесла военное поражение Армении, а значит, нет смысла ни в каком перемирии, только наступать.

В Турции перемирие восприняли также скептически. С одной стороны, они поддержали идею гуманитарного перемирия, но с другой, им не выгодны договорённости без их участия. Соответственно, мне кажется, чтобы вернуть инициативу, Турции придётся помогать разваливать перемирие, и уже в следующий раз снова пытаться зайти в переговорный формат.

Дальнейшее усиление информационного давления на Турцию из-за всё чаще появляющихся материалов, подтверждающих наличие сирийских боевиков-наёмников в Карабахе (они уже сами себя снимают на видео), облегчает армянам построение своего контр-нарратива про Армению, которая не просто обороняется от внешней агрессии, а и борется с международным терроризмом. Да и лоббистским усилиям это помогает. Парламенты Кипра и Нидерландов уже приняли резолюции с осуждением Турции и Азербайджана, в том числе по вопросу привлечения иностранных наёмников.

Не исключаю, что Анкаре придётся что-то делать, дабы взять под контроль информационные потоки о сирийцах, или уменьшить их вовлечённость в войну в Карабахе.

В ближайшее время мы увидим повторную попытку Турции зайти в нагорно-карабахское урегулирование путём повышения ставок в военном или дипломатическом форматах.

Для них крайне важно, безотносительно происходящего далее на фронте, вырвать себе место среди доминирующих сил на Южном Кавказе, либо включившись в сущевстующие форматы типа Минской группы ОБСЕ (обновив её, таким образом), либо - в идеале - создав альтернативный Минску формат переговоров с РФ наподобие того, что Россия сама сделала с Сирией, когда создала "астанинский формат" в противовес "женевскому".

Нагорный Карабах Илия Куса Конфликт в Нагорном Карабахе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:40
Евросоюз решает, как наказать россиян из-за отравления Навального Новичком
10:40
Три победы России в Нагорном Карабахе мнение
10:21
Зеленский допустил уход с поста президента Украины Видео
10:09
Зеленский признал, что не выполнил обещание завершить войну Видео
09:58
Коронавирус наступает: киевский Дворец спорта станет инфекционным госпиталем - нардеп Видео
09:54
Яйца: названы 10 интересных фактов Видео
09:29
Трамп надумал до выборов заключить ядерную сделку с Россией - СМИ Видео
09:19
Коронавирус в Киеве за сутки заразил почти в три раза меньше людей, чем днем ранее Видео
09:18
Борьба центра и регионов: эксперты спрогнозировали схватку на местных выборах Видео
09:09
Как избавиться от боли при месячных дома: названы способы Видео
08:59
Выселение студентов из общежитий на период дистанционки: в МОН уточнили позицию Видео
08:52
Коронавирус в Украине немного ослабил хватку: за сутки 4420 новых зараженных Видео
08:40
Гороскоп на 12 октября для всех: переворот жизни и пророческие сны Видео
08:39
Как Великобритания втюхала Украине устаревшие технологии за $1,6 млрд мнение
08:24
Новые зоны карантина в Украине с 12 октября: где действует жесткий карантин Видео
08:10
Сколько длится простуда и когда нужно бить тревогу: медики дали ответ Видео
08:05
Танці з зірками 2020 - что было в 7 выпуске 11 октября Видео
08:04
Коллапс не за горами. Как 10 тысяч больных в день и нехватка медиков загонят Украину в угол
07:59
Украина выпала из Топ-10 мировых антилидеров по распространению Covid-19
07:23
В РФ отчитались о первых результатах испытаний "живой" вакцины от Covid-19
07:04
Протесты в Беларуси: Тихановская заявила о новом этапе насилия над беларусским народом Видео
06:55
Забитые трупами рефрижераторы - завтрашняя реальность в Украине мнение
06:28
В моде женские шапки с восточным колоритом и французским обаянием - фото Фото
06:03
Астролог назвал обжор №1 по знаку Зодиака Видео
05:27
Коронавирус ударил с новой силой: эксперт назвал главную причину Видео
05:09
"Можно убить целую дивизию": эксперт выдвинул неожиданную версию отравления Навального Видео
04:23
Мужская короткая стрижка французский кроп стала хитом 2020 года - фото Фото
03:50
Эксперт раскрыл планы Азербайджана по Нагорному Карабаху Видео
03:02
Учиться и учиться: что стоит почерпнуть из порно
02:15
Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций Видео
01:34
Какие продукты выстроят барьер между организмом и простудой
00:55
Адвокат объяснил, как Кремль намерен блокировать въезд Навальному в Россию Видео
00:05
Танці з зірками 2020 7 выпуск: кто покинул шоу 11 октября Видео
11 октября, воскресенье
23:51
Навальный ответил на неожиданную версию своего отравления Видео
23:21
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: в Слуге народа назвали главный аргумент Видео
22:58
Коронавирус в Украине на 11 октября – обнаружили еще почти 4800 больных Covid-19 Видео
22:34
Срочные меры по борьбе с COVID-19: у Зеленского сообщили подробности Видео
22:28
Врач рассказал всю правду о ситуации с Covid-19 в Киеве Видео
22:02
Кулеба назвал "важный инструмент" для урегулирования ситуации на Донбассе Видео
21:51
Школы и вузы – на замок: Шкарлет назвал сроки досрочных каникул и перехода на дистанционку Видео
21:48
Названа самая полезная крупа
21:20
"Капремонт скважин": у Путина выделили средства на водоснабжение Крыма
21:01
"Несет ответственность": в Карабахе выдвинули громкое обвинение Украине Видео
20:46
Власти Сум пошли на отчаянный шаг из-за коронавируса
20:17
Порошенко сразил коронавирус: у экс-президента рассказали о борьбе с COVID-19 Видео
20:03
Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе Видео
19:51
Драка и нападение на журналиста: в центре Киева схлестнулись из-за ЛГБТ Видео
19:49
В Минздраве уточнили, в каком регионе Украины можно смягчать карантин
19:32
"Нужно быть жестче": муж Тихановской передал просьбу из СИЗО
19:03
Местные выборы: в ЦИК поведали, можно ли проголосовать с электронным паспортом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять