Украина окончательно превращается в сырьевой придаток

Мотор Сич / УНИАН

Украинские власти выполняют любой каприз американцев, вплоть до отказа от миллиардных прямых инвестиций из Китая и открытия для нашей высокотехнологичной продукции самого большого мирового рынка. А что взамен? Грубо говоря, традиционно и привычно – "бусы".

И если говорить начистоту, то после скандалов вокруг китайских стратегических инвесторов и ПАО Мотор-Сич, просто издевательством над украинской стороной в эти февральские дни 2021 года прозвучала новость о том, что на заводе в Хайдарабаде (Индия) всё готово к запуску производства вертикального оперения (киля) для узкофюзеляжных самолетов линейки 737. Готовые части конструкции будут переправляться в Рентон (шт. Вашингтон, США) на линию окончательной сборки Boeing.

Обидно? Очень. Тем более, что данный инвестиционный проект США является продолжением программы Make in India ("Делай в Индии"), которая привлекла в Индию миллиардные прямые иностранные инвестиции и, в частности, привела к созданию СП Tata Boeing.

А где подобные инициативы украинского правительства? Ведь это новые рабочие места, достойные зарплаты для наших специалистов и создание серьезной высокотехнологичной производственной базы в Украине.

Или это задумка такая: развалить всё до основания?..

Читайте такжеСанкции против китайских инвесторов Мотор Сичи: кто заплатит за "банкет"Экспортируя лишь национальные природные ресурсы, фактически меняем природную ренту на инфляцию, в то время как сверхприбыль остается за границей. И этот не эквивалентный обмен ни к чему хорошему не приводит, особенно для нашей экономики и реальных доходов украинцев. Мы только всё больше и больше становимся уязвимыми и зависимыми от внешнего мира, что собственно и видим в условиях пандемии из-за коронавируса.

Более того, по экономической активности, по объемам промышленного производства мы за период этого кризиса потеряли слишком много, существенно больше, чем другие страны.

И вот в который уже раз обращаюсь к опыту и практике Китая, который с завидным постоянством и высокой эффективностью реализовывает стратегию опережающего развития, делая ставку на наукоемкие технологии. А ведь если без эмоций и политики посмотреть, где в 1991 году была Украина, и где был Китай? Например, тогда мы опережали китайцев по уровню развития промышленности и инфраструктуры, по количеству научно-технических и инженерных центров. Ну, и где сейчас Китай и где Украина? Теперь уже КНР вышла на первое место в мире по экспорту наукоемкой промышленной продукции.

Чем объяснить нынешнюю разницу не в нашу пользу? Думаю, что в Китае есть патриотические национальные элиты, которые работали и зарабатывали вместе со страной. А наши элиты, увы, в подавляющем числе транжирят то, что было создано в советский период, вывозят десятки миллиардов долларов из страны в островные оффшоры, а оставшееся украинское производство просто "загибается".

Увы, но этот порядок вещей и президент Зеленский никак не решится начать менять. Думаю, понятно, что если мы это не изменим, то у нас не останется шансов даже сохранить тот невысокий уровень жизни, который есть сегодня.