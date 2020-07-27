В чем секрет "секты" Порошенко

Порошенко поддерживают прагматичные люди / facebook.com/petroporoshenko

Среди сторонников Петра Порошенко религиозных фанатиков не много. Таких больше у Зеленского и Тимошенко. А у Петра Алексеевича всё больше вассалы, бизнес-партнёры, зависимые люди, мечтающие вернуться во власть, получить бизнес-привилегии или обрести синекуру в столице. Ну и боты на зарплате в социальных сетях. Бизнес есть бизнес.

Однако самая стойкая, самая надёжная и многочисленная часть электората Порошенко весьма прагматична, умна, в чём-то интеллигентна, и даже мудра.

Эта хорошо информированная часть электората отлично знает, что Порошенко - вор, что пользуясь близостью к Кучме этот пройдоха, вместе с другими олигархами, украл сотни предприятий, заработав себе имидж "талантливого бизнесмена".

Эта совестливая часть нации отдаёт себе отчёт в том, что Порошенко - трус и предатель, и мародёр, что это он виновен в военных поражениях, в потерях территорий и проживающих на них людей, что он и его окружение не отказали себе в удовольствии подзаработать и на военных заказах в тяжёлые годы войны.

Читайте такжеФанаты "сывочолого крыголама" Порошенко еще будут впечатленыЭти мудрые люди понимают, что возвращение Петра Алексеевича во власть не сделает Украину свободной и независимой, что Порох не закончит войну, не поборет коррупцию, не восстановит справедливость. Потому что он сам - сплошная несправедливость, беззаконие и коррупция. И снова после него придёт очередной "Вова"; дай бог, чтобы не Вова Путин...

"Но если не Порошенко, то кто же?.." - вопрошают они. Порох - плохой, жадный, бесталанный, трусливый... Но назовите мне фамилию того, кто может выиграть выборы?.. Гриценко? - Нет... Смешко? - Нет... Тимошенко? - Нет... Кроме Пороха выбирать некого. Не за кого нам, мудрым и совестливым людям голосовать, поэтому мы обречены выбирать Петра Алексеевича, и поэтому мы поддерживаем его.

Поддерживаем, потому что у Петра Алексеевича есть деньги, есть ресурсы, есть возможности, есть связи, есть армия ботов. Правда, совсем нет совести, смелости, и желания сделать счастливой Украину. Но это уже меньшее зло... Зато не Мертвечук!

А голосовать за идею, за людей с принципами, за людей с совестью мы не станем. Мы слишком мудры, прагматичны, циничны. Мы знаем, что такие люди всё равно не победят. Потому что у них нет наворованных денег. А на совесть политическую рекламу не купишь.

Так и ходим по кругу. Каждый раз выбирая из сортов дерьма. Потому что больше нечего выбирать. И потому что выбираем таких же, как мы сами.