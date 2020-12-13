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Власти твердо решили удушить украинцев

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

13 декабря 2020, 06:53

Очередное "покращення" уже на пороге - тарифы ЖКХ с нового года улетят в космос.

платежки, тарифы, жкх
Украинцев решили стричь "под ноль" / Українські Новини

Такое ощущение, что наши власти твердо взяли курс на то, чтобы в стране скорее наступил коллапс платежеспособности не только граждан, а и украинского бизнеса.

И для ускорения этого процесса подгоняют локдаун с 8 по 24 января 2021г., который должен еще больше добить национальную сферу услуг и торговлю. А ведь в этом экономическом секторе занято огромное количество украинцев – они вынужденно останутся без работы и без зарплат. Тогда кто будет оплачивать новые повышенные с декабря тарифы ЖКХ, а также рекордные цены на газ и доставку электроэнергии до потребителей?

Облгазы пересчитали размер абонплаты на голубое топливо, в результате суммы в наших платежках увеличатся в разы.

Вот несколько примеров покращення. Так, "Тернопольгазу" уже согласовали повышение цены с 1,03 грн. до 2,34 грн. за кубометр, т.е. суммы в платежках вырастут более чем в два раза! Также "Киевоблгаз" повысит свои тарифы с 0,81 грн. до 1,55 грн. за куб, а "Полтавагаз" – с 1,09 грн. до 2,07 гривен.

Читайте такжеС 1 января украинцы станут бесправными рабами поставщиков ЖКХ-услугИ это еще не конец, это только начало покращення. Гетманцев призвал также повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, подчеркнув, что по данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей. Ну, кто виноват? Ясен пень, чью шерсть будут достригать под самый ноль.

Резко обвалится покупательная способность украинцев и их платежеспособность. А дальше коллапс, и срезание по максимуму социальных обязательств государства. Здобулы покращення.

тарифы на электроэнергию тарифы на газ ЖКХ-тарифы Александр Гончаров тарифы на отопление новости Украины тарифы на воду
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