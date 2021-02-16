За доставку газа с украинцев дерут в 20 раз больше, чем с Газпрома

Газпром платит 9 копеек за 100 км прокачки. Украинцы - две гривны за 50 метров. / Reuters

Так как актуальность темы газа и его стоимости не теряет актуальность, то давайте поговорим о стоимости его транспортировки/доставки.

Согласно проекту пятилетнего договора Нафтогаза и Газпрома, стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов. Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тысячу кубометров на 100 км и из расчета протяженности ГТС 1192,48 км.

Таким образом, Газпром платит примерно 90 копеек за прокачку 1 кубометра газа на 1200 километров.

Или 9 копеек за 100 километров прокачки по трубе.

Таким образом, когда с украинцев взимают 2 гривны за куб при прокачке 30-50 метров по трубе, построенной за деньги самих же граждан, и взятой на баланс облгазами безоплатно - это банальный грабеж.

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Заявление же Витренко о том, что в Минэнерго нет данных о количестве газа, закачанного в подземные хранилища - объясняется не разгильдяйством, и не врождённой тупостью. Все гораздо прозаичнее. Точные данные об объемах газа в хранилищах в различных таможенных режимах позволяют гражданам задать Минэнерго простой вопрос: когда эти объемы были закачаны в ПГХ.

Далее двумя кликами клавиатуры определяется цена поставки этого газа, и делается простой вывод. Насколько государство обманывает своего гражданина в цене одного кубометра газа. И сколько чиновники воруют с каждой платежки.