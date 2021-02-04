За отключение каналов Медведчука Зеленский расплатится президентским креслом

Блокирование Newsone, 112 Украина и ZIK для Зеленского может закончиться печально

Указ президента Владимира Зеленского о блокировании телеканалов Виктора Медведчука было опрометчивым шагом, который создаст больше проблем для власти и Украины, нежели принесет пользы. Более того, этот шаг может иметь лично для Зеленского весьма печальные последствия.

Прежде всего, следует отметить, что это блокирование вполне может оказаться временным. Ведь данное решение не является юридически "чистым", а потому уже вскоре оно может быть отменено через суд. Свое слово тут может сказать либо Верховный суд, либо Конституционный. И, кстати, тут свою роль может сыграть конфликт Зеленского с Конституционным судом…

Сторонники Петра Алексеевича очень осторожно реагируют на блокирование каналов, но упоминают, что указ Зеленского базируется на решение СНБО 2018 года, то есть времен Порошенко. Однако тогда это было лишь постановление, рекомендация ввести такого рода санкции, всё было вилами по воде писано.

Тем более, согласно закону, санкции против украинцев вводить нельзя. Если к тому или иному гражданину нашей страны возникают какие-либо претензии, то по закону нужно возбуждать уголовное дело и действовать в этом русле, а не вводить санкции. Ведь в противном случае выходит, что у нас указом президента можно арестовать любого человека.

Читайте такжеЗеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не былоТакже не исключаю, что власть попытается забрать эти телеканалы и перезапустить их с более лояльной повесткой дня. Однако ей это не поможет.

Вообще, власть заняла традиционную для любого украинского чиновника, который не желает работать, позицию: она стала утверждать, что не она плохая, не она всё завалила и испортила ли, а журналисты – плохие и в дурном свете представляют власть по телевизору.

Совершенно очевидно, что те, кто посоветовали Зеленскому заблокировать телеканалы Медведчука, не просчитали последствий такого шага. Или действовали так намеренно.

Во-первых, не ясно, как дальше из этой ситуации будет выруливать Зеленский. Как можно было заблокировать вещание канала личным указом президента из-за санкций против собственника? Ведь существует четкий порядок лицензирования, а лицензию в Украине может забрать только Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. А потому предстоит большой "разбор полетов", однако виноват во всем, в итоге, будет Зеленский, потому что это – его единоличное решение. Те, кто подтолкнули Зеленского к подписанию данного указа, просто подсунули ему "крючок".

В конце концов, для Зеленского все это может закончиться печально – он рискует потерять власть. Ведь данная ситуация вызовет жесткую реакцию Российской Федерации, которая вступится за Медведчука. Москва либо спровоцирует обострение на Донбассе, либо вбросит компромат на самого Зеленского, что, в конечном итоге, может привести к досрочным президентским выборам в Украине.

Во-вторых, такие действия власти будут очень напрягать влиятельных людей в Украине: отныне их не будет покидать мысль, что они могут стать следующими, и вслед за каналами Медведчука могут заблокировать, например, Прямой и Пятый каналы, а также все остальные, критикующие Зеленского. К слову, Прямой и Пятый, даже критикуя Медведчука в целом, в данной ситуации будут солидарны с ним, хотя вслух и публично об этом, конечно же, не скажут.

Читайте такжеЗеленский сделал сильный шаг, главное теперь - не отступатьБолее того, украинская власть, приняв такое решение, проявила себя как непредсказуемая. А для инвесторов, бизнеса и влиятельных фигур в нашей стране это – настораживающий сигнал, который говорит о том, что с Украиной иметь дело опасно. А когда таким людям становится страшно, они начинают предпринимать шаги, направленные на то, чтобы сменить власть. Потому и в этом смысле Зеленский сделал шаг к досрочным президентским выборам, а не ко второму президентскому сроку, на которой он надеется.

В-третьих, никакой политической пользы блокировка каналов власти не принесет. Рейтинги Зеленского все равно продолжат падать. Если бы Владимир Александрович принял такое решение в начале своего президентского срока, когда у него сохранялся огромный рейтинг и большая поддержка населения, на этот шаг была бы совершенно другая реакция. А сейчас в политическом смысле это никак не сыграет на пользу Зеленскому. Ведь людей сейчас больше беспокоят тарифы, а не то, о чем вещают какие-то каналы.

В-четвертых, учитывая, что основным мотивом для принятия данного решения послужил рост рейтинга ОПЗЖ и перетекание к этой политсиле электората Зеленского, власть может остаться разочарована.

Блокировка каналов Медведчука может иметь обратный эффект: рейтинги ОПЗЖ станут расти еще стремительнее. При этом сама ОПЗЖ после этой атаки станет более консолидированной, и электорат увидит, что это – настоящая оппозиция.

В-пятых, в ответ на блокирование каналов Медведчука Россия может спровоцировать эскалацию ситуации на Донбассе. Однако в случае обострения Украине не стоит особо рассчитывать на более активную помощь со стороны Соединенных Штатов. Наши интересы для Вашингтона – 25-ые. Наоборот, США сейчас будут пытаться наладить отношения с Европой и Россией, поскольку им нужны союзники против Китая.

Так что Украина входит в период турбулентности. И как она из него выйдет – большой вопрос, поскольку украинская власть слаба и не очень компетентна. Во всяком случае, последствия своих шагов она явно просчитать не в состоянии, раз приняла решение, от которого для Зеленского не будет никакой пользы.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда