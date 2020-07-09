Зеленский опять опоздал

Зеленский поздно взялся за НБУ/ @YSmolii

Бывший глава Нацбанка Украины Яков Смолий не случайно активно политизирует свою отставку - он уже не боится, ни Андрея Ермака, ни Владимира Зеленского. Эта тактика Смолия позволит нейтрализовать наезды прокуратуры или СБУ, криминализацию его деятельности на посту в НБУ.

Петр Порошенко блестящее доказал эффективность этой тактики борьбы с Зеленским. В борьбе с НБУ президент Зеленский опять не успел. Он потерял драгоценное время, оставив на потом перестройку под себя Нацбанка. А время ушло. Он ведь прекрасно знал, что троица - Гонтарева-Порошенко-Рожкова являются "кураторами" банковской системы Украины и активно работают, как с местными спекулятивными механизмами, так и с западными финансовыми учреждениями (МВФ и т д).

Зеленский не сумел справиться с Порошенко, а теперь не может справиться с Нацбанком имени Гонтаревой-Рожковой-Порошенко. Тем более, что "команда НБУ", которая держит оборону, наверняка имеет информацию об финансовых операциях и потоках окружения президента.

Читайте такжеЗа Нацбанк началась беспощадная дракаПоэтому точно так, как президент Зеленский не сумел вовремя "почистить" судебную систему, прокуратуру, силовиков от людей Порошенко, надеясь на их лояльность и профессионализм, точно так у него не получится "овладеть" НБУ.

Но для чего президент Зеленский, именно сейчас, "взялся" за НБУ? Как правило, успешному президенту нужен управляемый Нацбанк, либо в случае реализации сильной экономической политики, либо ради надежного премьер-министра, способного с умом, в государственных интересах распорядится лояльностью Нацбанка. Но, ни того, ни другого у президент Зеленского пока нет. Значит, пока кто-то другой заинтересован в смене руководства и политики НБУ, а Зеленский и Смолий выступают лишь важными персонажами этой игре вокруг Нацбанка.