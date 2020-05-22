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Жить в Украине уже попросту опасно

Андрей Головачев

политический эксперт

22 мая 2020, 08:36

Процесс будет идти по нарастающей до тех пор, пока в стране не состоится социальная революция.

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Обвал жилого дома в Одессе по счастью не привел к гибели людей / Фото: Думская

В Украине жить опасно. 

Пару дней назад в Одессе обрушился дом. В Киеве постоянно рвутся теплосети и любой житель столицы имеет шансы сварится заживо в кипятке

Во время пресс-конференции Зеленского обрушился мост под Никополем. Очень символично!

Я всегда улыбаюсь, когда все наши правительства уверяют нас, что экономика растет, потому что где- то там статистика показывает рост ВВП.

Экономика Украины разваливается все годы независимости. И лучше всего это видно на примере нашей распадающейся инфраструктуры и медицины.

Читайте такжеВ Украине все и дальше будет гореть, взрываться, и падатьМне уже приходилось писать об этом и доказывать, что главная проблема нашей экономики заключается в том, что она не создает капитал. Напротив, она его поедает. Иными словами, вложения в украинскую экономику себя не окупают. Это все следствие коррупции, отсутствия независимого и справедливого суда, отсутствия защиты частной собственности, всесилия силовиков и чиновников и т.д. В такой деловой среде, как у нас, добиться отдачи на вложенный капитал нормальным, честным путем невозможно. Капитал исчезал из Украины все годы независимости, вместо того, чтобы приходить и накапливаться. Поэтому скорость деградации физического капитала значительно превышает инвестиции на его восстановление.

Капитала в стране катастрофически не хватает. Его дефицит составляет уже сотни миллиардов долларов. Этим объясняется разрушение дорог, мостов, жилых домов, железнодорожного полотна, портов, объектов энергетики и т.д. Впереди неизбежные крупные аварии и катастрофы, и процесс будет идти по нарастающей, до тех пор, пока в Украине не состоится социальная революция.

Андрей Головачев новости Украины инфраструктура
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