"Занимаемся непонятным": советник Порошенко по экономике решил уволиться

Уманский считает, что в экономике страны сейчас взращивают инфляцию / Фото: скриншот из видео

Бывший и.о. министра финансов, советник президента в сфере экономики Игорь Уманский подал заявление об отставке.

"Последние полтора года я не имел возможности общаться с президентом... сфера вопросов, за которую я отвечал - это финансы, бюджет, банковский. Эта политика, которая сейчас проводится правительством, в этой области не сходится с моим видением, как это должно происходить", - цитирует Уманского ТСН.

Экономист подчеркнул, что в Администрации президента не реагировали на его реплики и замечания, а также не рассматривали предложения.

"Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цель, и мы занимаемся непонятным", - констатировал он.

По словам Уманского, он больше не может работать на посту советника главы государства, поскольку эта отрасль в стране является бесцельной.

"Нет цели, развития экономики - есть подмененная, искусственная цель, и, к сожалению, ни предыдущее, ни нынешнее руководство Нацбанка и правительства не хотят эту политику изменить", - добавил экономист.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы на выборах посадить одного из кандидатов в президенты в тюрьму, намекнув на действующего президента Петра Порошенко.