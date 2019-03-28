Бурбак рассказал, что отговаривал семью брата оставаться в Крыму

Максим Бурбак / Народный фронт

Руководитель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак рассказал о своем родном брате, который вместе с семьей решил остаться в оккупированном Россией Крыму.

"Война, которую на нашу землю привели медведчуки, портновы и януковичи, принесла трагедию в дом многих семей. Смерти, увечья и разорванные судьбы. Почти каждый украинец уже что-то отдал этой войне за нашу независимость. Вооруженная агрессия и оккупация Крыма прошла и через нашу семью", - написал Бурбак в своем Facebook.

Он напомнил, что юрист Януковича Портнов, который скрывается от правосудия, сообщил давно известный факт - семья его брата Алексея Бурбака живет в Крыму": "Да, это наша семейная боль. Вооруженная агрессия и оккупация Крыма прошла и через нашу семью".

По словам Бурбака, сразу после начала оккупации он лично уговаривал жену брата с детьми переехать к родителям, предлагал хорошо подумать": "Однако, она не изменила своих намерений. Мой брат Алексей остался вместе с семьей. Это была очень непростая ситуация в семье моего родного брата. Это большая печаль для наших родителей и для меня лично".

"Мой брат официально пересекает государственную границу Украины, чтобы посещать наших родителей и не терять связей с друзьями и близкими", - сообщил Максим Бурбак.

Он отметил, что семья его брата самостоятельна в решениях относительно собственного быта и будущего: "Это было их собственное решение. И я его абсолютно не разделяю".

"Я делал и буду делать все для победы Украины в войне за свою Независимость. Так же я верю, что наши семьи воссоединятся и над Донбассом и Крымом скоро снова замаячит сине-желтый флаг, а портновы и медведчуки будут сидеть на скамье подсудимых за предательство Украины", - написал Максим Бурбак.