"Шли против системы": у Зеленского рассказали, как Порошенко расправляется с неугодными в АМКУ

Петр Порошенко не терпит неугодных, заявил Андрей Герус

Член команды Владимира Зеленского Андрей Герус заявил о том, что президент Петр Порошенко готовит увольнение двух членов Антимонопольного комитета, проголосовавших против передачи облэнерго Ринату Ахметову.

"По моей информации, Порошенко в эти свои последние дни на посту президента планирует издать указы об увольнении двух государственных уполномоченных АМКУ: Светланы Панаиотиди и Агии Загребельськой. Одной из них уже была предъявлено требование написать заявление по собственному желанию. Это единственные два государственных уполномоченных по АМКУ, которые отказались признавать немонополистом компании ДТЭК Ахметова. Также они единственные, кто проголосовали против разрешения на покупку этой компанией еще двух облэнерго. Эти же двое госуполномоченных занимали принципиальную позицию и по некоторым другим вопросам", - написал он в Facebook.

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По его мнению, такие действия Порошенко очевидно выгодны Ахметову, который рассматривает возможность покупки еще 5 облэнерго.

"А это возможно, только с разрешения АМКУ. Конечно, ни Загребельская, ни Панаиотиди не являются "людьми Зеленского". Они были призначенны еще в 2015 году, когда он был далек от политики. Единственное чем эти двое гос уполномоченных отличаются, это тем, что не боялись идти против системы и занимать независимую профессиональную позицию, даже будучи в очевидном меньшинстве", - добавил Герус.

Напомним, ранее суд решил вернуть в собственность государства Укртелеком, купленный компанией Ахметова.