Омелян предвкушает преображение Зеленского в бандеровца

Омелян убежден, что Зеленский станет "бандеровцем" / 112.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце своей каденции придется преобразиться в "бандеровца", убежден министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Каждый новый президент Украины начинал свою каденцию с убеждения, что он именно тот, кто сможет вести конструктивный диалог с Москвой, и именно ему дарована роль такого миротворца, который будет хорошо заниматься бизнесом, развивать отношения, и не будет никакой угрозы аннексии или оккупации со стороны России. И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился "бандеровцем", борясь с Российской Федерацией", – заявил Омелян в интервью Голосу Америки.

По словам Омеляна, этим путем прошли все президенты Украины.

"Этим путем прошел Кравчук. Мы все помним севастопольский кризис и сдачу ядерного оружия. Этим путем прошел Кучма. Мы все помним братство, объятия с Российской Федерацией и кризис в Тузле. Этим путем прошел и Янукович, и Ющенко, и сейчас этот путь уготован Зеленскому ", - считает министр.

Читайте также"Зассаные 40-летние вагоны и импотенты-чиновники": Омелян в истерике наехал на ЗеленскогоОмелян добавил, что он очень надеется, что Зеленский очень быстро преобразится "из президента, который готов искать компромисс с Россией, в президента, который отстаивает национальные интересы и понимает, что Россия никогда не будет другом Украины, а будет врагом, с которым максимально, что возможно - это вести диалог по отдельным вопросам".

Напомним, ранее Министр инфраструктуры Владимир Омелян в истерике наехал на Владимира Зеленского.

Напомним, ранее на фоне отмены последнего авиарейса из Киева Владимир Омелян пообещал построить на Закарпатье аэропорт.

Также ранее ВладимирОмелян заявил о старте покрытия украинских дорог 5G технологиями.

Кроме того, Владимир Омелян заверил, что до 2030 года на автодорогах Украины останутся неопланы и их аналоги - маршрутки полностью исчезнут.