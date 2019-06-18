Максим Бурбак зарегистрировал законопроект по защите прав трудовых мигрантов

Максим Бурбак / Народный фронт

Руководитель фракции "Народный фронт", депутат-мажоритарщик от 204-го избирательного округа Максим Бурбак зарегистрировал законопроект, который будет отстаивать интересы украинских трудовых мигрантов за рубежом.

Об этом он сегодня объявил во время Согласительного совета.

"Зарегистрировал законопроект по защите трудовых мигрантов. Это суперважный проект, разработанный по просьбе наших соотечественников, работающих сейчас за рубежом", - подчеркнул автор законопроекта.

Законопроект вносит четкие конкретные изменения в рамочный Закон "О внешней трудовой миграции" (относительно задач органов власти; относительно пенсионного обеспечения и налогообложения), а также в Закон "Об образовании". В законопроекте четко выписаны обязанности государства по практической защите украинских мигрантов. Прежде всего речь идет о школах, созданных украинскими общинами в Испании, Италии, Португалии, в других странах.

"Мы четко прописываем обязанности государства по практической защите украинских трудовых мигрантов. Потому что сейчас права иностранцев в Украине кое-где защищены лучше, чем права украинцев на заработках. Мы должны защитить их права", - подчеркнул Максим Бурбак.

Целью законопроекта является совершенствование защиты прав внешних трудовых мигрантов. В частности, полномочий и ответственности органов власти, конкретных обязанностей государства по защите трудовых мигрантов.

Сегодня Конституция и законодательство теоретически гарантируют украинцам определенные права независимо от места проживания. Однако, за рубежом реализация этих прав гражданами существенно затруднена прежде всего из-за пробелов в законодательстве.

Перед написанием законопроекта Максим Бурбак провел ряд встреч с общинами украинских трудовых мигрантов в Испании, Италии и Соединенных Штатах. По результатам встреч вместе с экспертами были сформулированы первоочередные законодательные новации.