Максим Бурбак зарегистрировал законопроект по защите прав трудовых мигрантов

18 июня 2019, 14:29

По словам главы фракции "Народный фронт", в законопроекте четко выписаны обязанности государства по практической защите украинских мигрантов.

Максим Бурбак
Максим Бурбак / Народный фронт

Руководитель фракции "Народный фронт", депутат-мажоритарщик от 204-го избирательного округа Максим Бурбак зарегистрировал законопроект, который будет отстаивать интересы украинских трудовых мигрантов за рубежом.

Об этом он сегодня объявил во время Согласительного совета.

"Зарегистрировал законопроект по защите трудовых мигрантов. Это суперважный проект, разработанный по просьбе наших соотечественников, работающих сейчас за рубежом", - подчеркнул автор законопроекта.

Законопроект вносит четкие конкретные изменения в рамочный Закон "О внешней трудовой миграции" (относительно задач органов власти; относительно пенсионного обеспечения и налогообложения), а также в Закон "Об образовании". В законопроекте четко выписаны обязанности государства по практической защите украинских мигрантов. Прежде всего речь идет о школах, созданных украинскими общинами в Испании, Италии, Португалии, в других странах.

"Мы четко прописываем обязанности государства по практической защите украинских трудовых мигрантов. Потому что сейчас права иностранцев в Украине кое-где защищены лучше, чем права украинцев на заработках. Мы должны защитить их права", - подчеркнул Максим Бурбак.

Целью законопроекта является совершенствование защиты прав внешних трудовых мигрантов. В частности, полномочий и ответственности органов власти, конкретных обязанностей государства по защите трудовых мигрантов.

Сегодня Конституция и законодательство теоретически гарантируют украинцам определенные права независимо от места проживания. Однако, за рубежом реализация этих прав гражданами существенно затруднена прежде всего из-за пробелов в законодательстве.

Перед написанием законопроекта Максим Бурбак провел ряд встреч с общинами украинских трудовых мигрантов в Испании, Италии и Соединенных Штатах. По результатам встреч вместе с экспертами были сформулированы первоочередные законодательные новации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Народный Фронт Максим Бурбак
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:29
Максим Бурбак зарегистрировал законопроект по защите прав трудовых мигрантов
14:10
Свежий рейтинг партий: Слуга народа обскакала всех, Голос одолел заветную отметку 5%
14:06
Ко Всемирному дню ветра Руслана презентовала новое музыкально-социальное видео Видео
13:55
Нашли виновника: почему Лазарев публично обложил матом Лободу на МузТВ-2019
13:39
Участник Дом-2 раскусил махинации бесследно пропавшего Алибасова Видео
13:39
"С чистого листа": Газпром предложил Нафтогазу новый план сотрудничества
13:26
Прогнать Луценко из ГПУ: комитет не нашел в представлении Зеленского повода для увольнения генпрокурора
13:21
Если Платини арестовали, то есть основания: чиновник РФС
13:21
"Бесстыдное поклонение Путину": Посол в Германии обвинил немецких политиков в предательстве Украины
13:06
Водитель джипа, который колесил по мосту Кличко, хотел откупиться за 100 долларов
13:03
Волкер женился во второй раз: избранницей дипломата стала журналистка Фото
13:02
Супермодель-палестинку мусульмане обвинили в расизме
13:00
Главные новости 18 июня: первые слова Зеленского и Путина друг другу, арест Платини и скандал с Тарутой Видео
12:53
Доллар и евро грустно катятся вниз
12:52
"Народный фронт" призывает Зеленского созвать СНБО для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности
12:46
В Москве прокомментировали арест Платини
12:36
В Кремле рассказали, с чего Путин начнет разговор с Зеленским
12:26
В Киеве пропавшего студента нашли повешенным
12:16
Нибиру отдыхает: дочь Тома Круза сделал тату в честь бога-инопланетянина
11:41
У бесследно пропавшего Алибасова отобрали квартиру - наследники останутся ни с чем
11:28
Мишель Платини арестован во Франции
11:09
Секасная малышка: Тина Кароль свела с ума пикантным фото в постели
10:48
Сергей Тарута вляпался в скандал, публично назвав украинских военных боевиками Видео
10:44
Алибасова тайно вывезли из больницы: в Склифасовского опровергают выписку
10:34
"Он разбудил меня и велел готовиться": Саакашвили рассказал, как Зеленский уговаривал его вернуться в Украину
10:25
Карди Би засветила голый зад на сцене во время тверка
09:56
В Херсонской области автомобиль слетел в канал, погибли дети
09:44
Рада в кармане: что будет, если Зеленский получит "ключи" от парламента мнение
09:43
VISLOVO: Время и Стекло презентовала клип про новый вид тусы Видео
09:37
В ЦИК объявили, из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новую Раду
09:25
В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие и сотни раненых
09:08
Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию: что он собрался там делать
08:55
Предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но привозил туристов в российский Челябинск
08:51
"Воробьиные" ночи и даже ветер утихнет: где в Украине будет жарче всего
08:29
В чем причина феномена партии Слуга народа мнение
08:13
Кубок Америки. Чилийцы разгромили Японию Видео
07:54
Зеленский признался, что скажет Путину при встрече
07:41
Повышение пенсии с 1 июля: кто получит прибавку в 10 раз больше, чем остальные Видео
07:16
Валентин Землянский: Если Украина потеряет транзит, по стоимости газ для населения станет золотым
06:55
Главный итог встречи Макрона и Зеленского мнение
06:35
Развод и новый муж: астролог спрогнозировал расставание Галкина и Пугачевой
06:01
Нибиру "сперла" разработки российских ученых
04:59
Врачи рассказали, какие мифы о сексе вреднее всего для людей
04:22
Историк спрогнозировал, когда и почему рухнет режим Путина в России
03:39
В Киеве нашли Mercedes "настоящего оленя", который колесил по мосту Кличко Видео
02:58
Какие правила нужно соблюдать ради хорошего секса в семье: советы психотерапевта
02:03
Вторжение Нибиру настало: Циолковский побывал на планете смерти и оставил послание
01:15
"С такими изменяют": СМИ выяснили, какой скандальный совет дал принцу Гарри его дед на счет Меган Маркл
00:34
Эксперт рассказал о неожиданной развязке спора между Нафтогазом и Газпромом
17 июня, понедельник
23:48
Главные новости 17 июня: договоренности Зеленского с Макроном в Париже и советы первой леди
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять