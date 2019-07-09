Кара за непризнание Крыма украинским: Парубий инициировал изменения в Уголовный кодекс

Парубий инициировал изменения в Уголовный кодекс / Главред

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, который ранее не увидел приближения мира в отводе войск на Луганщине, внес в Верховную Раду проект закона об уголовной ответственности за непризнание украинскими Крыма и Донбасса.

Проект закона Парубия в соавторстве с нардепами Викторией Сюмар и Марией Ионовой от 5 июля предлагает уточнить формулировку статьи 110 Уголовного кодекса Украины, дополнив состав преступления формулировкой "умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины".

Добавим, что в пояснительной записке, которая размещена на сайте Верховной Рады, авторы законопроекта 10423 объясняют, что принятие законопроекта усовершенствует практику применения соответствующих положений уголовного законодательства.

Читайте такжеПарубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду: документК слову, сейчас часть 1 статьи 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский собрался разгрузить Антикоррупционный суд.