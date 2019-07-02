"Шаг к капитуляции": Парубий не увидел приближения мира в отводе войск на Луганщине

Андрей Парубий / Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о том, что разведение сил и средств в Станице Луганской области является шагом к капитуляции.

"Я считаю, что отвод войск от Станицы Луганской – это неправильный шаг", – подчеркнул он в эфире Свободы слова на ICTV.

Спикер парламента напомнил, что первым пунктом Минских договоренностей является полное прекращение огня на Донбассе.

"Даже когда апеллируют к каким-то договоренностям, там был целый ряд пунктов, и первый из них – это прекращение огня. В то время, когда убивают наших военных каждый день, в то время, когда сегодня произошла большая трагедия и погибли наши военные на передовой, была обстреляна военная "скорая", я считаю это шагом к капитуляции, а не к миру. Нам пытаются заменить понятие мира понятием капитуляции", – добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что в разведении сил у Станицы Луганской "никакой зрады нет".