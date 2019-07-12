Опубликован президентский законопроект о расширении люстрации

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского об очищении власти предусматривает исключение для лиц, ушедших с государственных должностей по собственному желанию.

В то же время запрет занимать важные государственные должности в течение 10 лет должен распространяться на глав Нацбанка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, Госкомтелерадио и их замов, занимавших эти посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, говорится в проекте закона № 10444 от 11 июля 2019 года, размещенном на сайте Верховной Рады.

Кроме того, под люстрацию также должны также попасть главы и члены Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также нацкомиссий, осуществляющих госрегулирование в сферах связи и информатизации (НКРСИ), рынков ценных бумаг (НКЦБФР) и финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

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В соответствии с законопроектом, исключение будет делаться для тех лиц, ушедших с этих должностей по собственному желанию.

Напомним, 11 июля Зеленский в видеообращении предложил расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря СНБО, а также других чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года.

По словам Зеленского, его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти.