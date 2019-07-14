Чтобы досадить Обаме: стало известно, почему Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном

14 июля 2019, 14:00

В СМИ попало письмо экс-посла Британии в Вашингтоне Кима Деррока.

Трамп и Обама
Трамп принял важное решение назло Обаме / Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп принимал решение о выходе из ядерной сделки с Ираном эмоционально.

Внезапно стало известно, что подтолкнула Трампа к такому решению личная неприязнь к своему предшественнику - президенту США Бараку Обаме, сообщает  РБК-Украина со ссылкой на издание Daily Mail.

Так, в распоряжение СМИ попало письмо экс-посла Британии в Вашингтоне Кима Деррока, в котором сказано, что выход из ядерного соглашения был принят из-за "личных причин" Трампа, поскольку соглашение было подписано при президенте Обаме.

Читайте такжеМакрон и президент Ирана воскресили ядерные переговорыТакже в своем письме экс-посол отмечал, что между советниками американского президента были разногласия по поводу выхода из сделки. Деррок добавил, что тогда Белый дом не имел четкой стратегии дальнейших действий после выхода из ядерного договора.

К слову, данное письмо было отправлено в мае 2018 года, после того, как тогдашний министр иностранных дел Британии Борис Джонсон пытался отговорить Трампа выходить из ядерной сделки.

Напомним, ранее аналитики раскритиковали выход США из ДРСМД.

Также ранее сообщалось, санкции США против Ирана ударили по 700 компаниям, кораблям, самолетам и гражданам.

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США Иран Барак Обама Дональд Трамп ядерная сделка новости США
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