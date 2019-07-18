"Разогнали шоблу": Парубий ответил Зеленскому и заговорил о "предвыборном шоу"

Андрей Парубий / УНИАН

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о том, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание.

При этом спикер в своем Facebook попросил президента Украины Владимира Зеленского привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

"Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства… Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведения внеочередной сессии", - написал Парубий в открытом письме к Зеленскому.

Читайте также"Сексуальное насилие над беспомощным": Сыроид сделала нагоняй Зеленскому по поводу РадыОн подчеркнул, что в случае поступления соответствующего представления готов согласовать дату проведения внеочередной сессии Верховной Рады и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке.

"Что касается самопожертвования и победы, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоким качествам. Напомню: среди депутатов этого созыва есть ветераны АТО, которые освобождали с российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину. Помните это", - добавил Парубий.

Отметим, что обращение Парубия вызвало массу комментариев на его странице в соцсети:

"Так складно зібрати сесію та попрацювати трохи ? Дуже горді, чи що ?", - пишет Valdemar Briukman.

"Тепер ви розумієте, що цю шоблу Зе розігнав абсослютно справедливо?", - подчеркнул Валерий Ткачук.

"Ваше жалюгідне правління у ВР було ще тим видовиськом...Заходьте в зал, голосуємо...стопітцот раз прошу, голосуємо ...щоденні порушення регламенту і т.д... То чим Ви краще за Зеленського?", - утверждает Олексій Кравчук.

"Эффект был бы от этого спича гораздо больше, если бы Парубий выложил аудио", - тонко троллит спикера Светлана Кручининина.

"Насколько я видел, письмо бьіло отправлено. Если пан Парубий не может даже собрать сессию, то кому он на хер нужен в Украине. Толк от него?", - добавил Konstantin Pavlov.

Напомним, ранее Андрей Парубий категорически отказал в созыве экстренного заседания Верховной Рады.