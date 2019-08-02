"Тайный советник Зеленского": назван новый кандидат на пост премьера

Игорь Уманский / фото: donbass.ua

Кандидатом на пост премьер-министра или главы НБУ может стать Игорь Уманский, который на сегодня является одним из основных консультантов президента Владимира Зеленского.

По неофициальной информации Уманский довольно часто принимает активное участие во многих встречах президента, преимущественно, касающихся обсуждения экономических и кадровых вопросов. Кроме того, еще до инаугурации Уманскому делалось предложение занять пост АП, однако он отказался, пишут ukranews.com.

"В принципе, Уманский соответствует критериям, которые определил Зеленский для будущего премьера. Он достаточно молодой (44 года) экономист, имеет большой опыт работы на разных должностях с 2000 года в правительстве, НБУ и госкомпаниях (Укртранснефть) и не занимался партийной деятельностью. Последний раз работал в органах власти в правительстве Арсения Яценюка. В 2015 году уволился с должности первого заместителя министра из-за несогласия с политикой тогдашнего главы Минфина Натальи Яресько по вопросу реструктуризации госдолга. До этого он был и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко (2008-2010 г.г) после ухода из Кабмина Виктора Пинзеника", - подчеркивается в материале.

Читайте такжеСМИ узнали всех претендентов от Зеленского на пост премьераИздание напоминает, что Уманский обеспечил в 2009 году сотрудничество с МВФ. Кроме того, в 2015 году Петр Порошенко предложил Уманскому стать его внештатным советником, и собирался назначить членом Совета НБУ, однако, убедившись в том, что он не станет управляемым представителем в Совете, передумал.

"Сам Уманский, который не раз был замечен в ОП, подтвердил, что у него происходят контакты, как с представителями команды Президента, так и лично с Владимиром Зеленским, однако отказался от комментариев. Уманский отличается достаточно принципиальным и непростым характером - это подтверждают многие его коллеги. Вероятность его захода в здание на Грушевского,12 в качестве премьера довольна велика. Однако это будет зависеть от того, согласится ли Зеленский предоставить определенную свободу действий новому премьеру. Кроме того, по неподтвержденной информации, у Уманского есть налаженные контакты в США", - резюмируется в материале.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк предложил провести в правительстве административную реформу.