Зеленский примкнет к обучающимся в Трускавце "слугам народа"

Владимир Зеленский посетит Трускавец / Reuters

В субботу, 3 августа, президент Владимир Зеленский посетит Трускавец Львовской области, где избранные депутатами от партии Слуга народа проходят курсы интенсивного обучения.

О посещении Зеленским тренинга от Киевской школы экономики Українським Новинам сообщили собеседники во Львовской областной государственной администрации и партии Слуга народа.

Как рассказали в ЛОДА, в рамках визита запланировано исключительно проведение президентом совещания в Трускавце.

В свою очередь собеседники в партии Слуга народа подтвердили, что после официальной программы Зеленский планирует посетить обучение новоизбранных депутатов, которое завершается в эти выходные (3-4 августа), добавило агентство.

Напомним, ранее глава Слуги народа Дмитрий Разумков рассказал об обучении в Трускавце.