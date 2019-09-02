Равны нулю: эксперт оценил перспективы минского процесса

По словам Пономарева, ситуация "замороженного" конфликта была выгодна команде Порошенко / Фейсбук Ильи Пономарева

Российский оппозиционный политик, экс-глава Госдумы России Илья Пономарев считает, что перспективы и эффективность минского процесса равны нулю. Об этом он сказал во время чата на Главреде.

По его мнению, бывший президент Петр Порошенко разменял сиюминутную задачу, которую ему нужно было решить – прекратить наступление российской армии на Донбассе – на долгосрочные вещи, связанные с конструкцией миротворческого процесса.

"Это, конечно, хорошо, что есть контактная группа, что можно решать какие-то тактические вопросы. Но никакие стратегические задачи там не решить. И мира на Донбассе с помощью минских переговоров не достичь", - сказал Пономарев.

Он уверен, что Минские соглашения написаны в интересах России: "Поэтому когда Путин постоянно говорит: "Мы придерживаемся Минских соглашений", он не кривит душой. Потому что Минские соглашения для Украины неприемлемы, и с их помощью достичь мира невозможно".

В то же время команде предыдущего президента Порошенко ситуация "замороженного" конфликта была выгодна, потому что давала возможность все время обращаться к Западу с призывами о помощи и списывать отсутствие экономических реформ на войну, считает Пономарев. Он добавил, что команда нового главы государства реально настроена на то, чтобы разрушить этот статус-кво и привести ситуацию к урегулированию.

"Насколько это урегулирование соответствует ожиданиям украинского общества? Я думаю, что мысль Зеленского о том, что контуры любого соглашения, которое будет достигнуто, нужно будет вынести на всеукраинский референдум – правильная. Потому что иначе обязательно найдется крикливое меньшинство, которое будет говорить, что это – "зрада". Потому нужно, чтобы украинский народ высказался, хочет ли он такого мира или не хочет. Если скажет, что хочет, значит, нужно будет двигаться намеченным путем. Если скажет, что не хочет, значит, этот вариант нужно будет отвергнуть и искать другие варианты решения проблемы", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее экс-представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный заявил, что если переговоры в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе не станут действенными, то нужно срочно предлагать другой формат, поскольку сейчас Трехсторонняя группа "используется как имитационная площадка".