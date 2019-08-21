Бессмертный рассказал, как и в какую сторону нужно изменить Минские переговоры

Роман Безсмертный / 24tv.ua

Если переговоры в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе не станут действенными, то нужно срочно предлагать другой формат, поскольку сейчас Трехсторонняя группа "используется как имитационная площадка".

Об этом заявил экс-представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный в интервью порталу DW.

"То, как сейчас отнеслись ко мне – свидетельство того, что Минск и далее будет использоваться как имитационная площадка. К сожалению, в ответ я вижу определенную расхоложенность, вялость в реакции на нарушения договоренностей противоположной стороной", − заявил он.

Читайте также"Лезут в ловушку": Бессмертный прокомментировал свое увольнение Зеленским из ТКГ в МинскеОсобо Бессмертный отметил, что "расхоложенность" свидетельствует о том, что нынешнее политическое руководство Украины не желает превращать Минск в "действенный механизм решения проблем".

Напомним, 13 августа на сайте президента появился указ, в соответствии с которым Роман Безсмертный был уволен с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.