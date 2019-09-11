Стало известно, кто займет кресло Матиоса

Виктор Чумак является генерал-майором юстиции запаса/ Фото facebook.com/vik.chumak

Народный депутат 7-го и 8-го созывов парламента Виктор Чумак займет должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора вместо уволенного ранее Анатолия Матиоса.

Назначение Чумака согласовал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщило Зеркало недели и опубликовало фотокопию документа с подписью главы государства.

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора согласована", - говорится в документе.

Фото Zn.ua

Этот же документ опубликовал в и Facebook главный эксперт Антикоррупционной группы РПР, основатель ОО State Watch Александр Леменов. По его словам, назначение Чумака вместо Матиоса свидетельствует о том, что "в нынешнем состоянии военную прокуратуру точно не оставят", а "изменят в сторону классического специализированного подразделения".

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса приказом от 2 сентября 2019 года. Еще до назначения на должность главы ГПУ Рябошапка заявлял, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом. Тогда в Главной военной прокуратуре Украины эту идею назвали неприемлемой.