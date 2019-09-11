Стало известно, кто займет кресло Матиоса

Президент Владимир Зеленский согласовал назначение Виктора Чумака на должность главного военного прокурора.
Народный депутат 7-го и 8-го созывов парламента Виктор Чумак займет должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора вместо уволенного ранее Анатолия Матиоса.
Назначение Чумака согласовал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщило Зеркало недели и опубликовало фотокопию документа с подписью главы государства.
"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора согласована", - говорится в документе.
Этот же документ опубликовал в и Facebook главный эксперт Антикоррупционной группы РПР, основатель ОО State Watch Александр Леменов. По его словам, назначение Чумака вместо Матиоса свидетельствует о том, что "в нынешнем состоянии военную прокуратуру точно не оставят", а "изменят в сторону классического специализированного подразделения".
Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса приказом от 2 сентября 2019 года. Еще до назначения на должность главы ГПУ Рябошапка заявлял, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом. Тогда в Главной военной прокуратуре Украины эту идею назвали неприемлемой.