Европейская Бизнес Ассоциация призвала доработать проект изменений в Налоговый кодекс

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации обратились к председателю Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с призывом доработать проект закона №1210, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс.

Об этом говорится в соответствующем письме-обращении. В частности, эксперты Ассоциации указывают на необходимости рассмотреть возможность разделения законопроекта и подготовки отдельных законопроектов относительно выполнения Украиной международных обязательств в части введения мер по противодействию размыванию налоговой базы и других актуальных налоговых вопросов, которые требуют законодательного урегулирования.

Кроме того, эксперты выразили обеспокоенность запланированной датой вступления в силу изменений, предусмотренных законопроектом. "Внедрение таких масштабных изменений в такие сжатые сроки содержат значительные риски для бизнеса, ставит под угрозу ведение деятельности добросовестными плательщиками, что негативно отразится как на инвестиционном климате, так и, в конце концов, на доходах бюджета", - говорится в обращении.

Ассоциация заявляет о поддержке заявления премьер-министра относительно старта налоговой реформы весной 2020 года, что "позволит своевременно и заранее обсудить с бизнесом налоговые новации, а также позволит найти компромисс между развитием бизнеса и государственными потребностями" "Ассоциация будет настаивать на неукоснительном соблюдении принципа стабильности налогового законодательства и установлении таких сроков вступления в силу изменений, которые будут учитывать указанный принцип", - говорится в документе.