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"Е*аные аферисты, групповое тюремное фото": Порошенко прилетел к Гонтаревой в Лондон "грехи замаливать"

28 сентября 2019, 13:37

Порошенко вместе с женой Мариной прилетел в Лондон и проведал бывшую главу НБУ, отвесив ей во всеуслышание множество лестных комплиметнов.

Порошенко навестил Гонтареву в Лондоне
Порошенко навестил Гонтареву в Лондоне / скриншот фото facebook.com/petroporoshenko

Спустя 10 дней, как бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева во всеуслышание пожаловалась, что Петр Порошенко ей даже смс-ку не прислал, как он собственной персоной в сопровождении Марины Порошенко прибыл в Лондон с подарком.

При этом Петр Порошенко разместил в социальной сети красноречивое фото – Валерия Гонтарева в инвалидной коляске, он с супругой по сторонам, все довольны и счастливы, у всех смешные футболки.

"Валерия не только сильный менеджер, но и сильная личность. Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она ​​не сломалась. Когда надо было брать на себя ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась", - сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что Гонтарева "не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не брезгуют бандитскими приемами, и сами становятся бандитами".

"Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - резюмировал Порошенко.

Отметим, буквально за час под фото  Порошенко появилось более 600 комментариев.

"Красиво! Групповое тюремное фото. )", -  пошутила Елена Покотило.

"Не свята троiця", - убеждена Татьяна Бердина.

"Що не кажи, але... й багаті також плачуть. Тому--- не заздрімо, люди!", - добавила Маркович Мария.

"Этих упырей всех на одну ветку и верх ногами", -  возмутилась Светлана Емец.

"Разворовала все и скрылась в Лондоне", - подчеркнул Александр Высоцкий.

"Бажаю вам страшного покарання за зло скоєне вами людям", - пожелал Александр Погадаев.

"Прилетел грехи замаливать", -  сказал Дмитрий Бабченко.

"Валеріє, повертайся, посидіти треба. Та й долар по 36 треба", - пожелал некто Майор Зубов.

"О, та самая " коляска- животворящая"))), укройте ещё целебным клетчатым одеялком и жизнь наладится", - советует Лилия Медведева.

"Ще нада было гипс на голову одеть", - убеждена Любовь Мироненко.

"Е*аные аферисты", - резюмировал Дмитрий Евгеньевич.

Читайте также"Сбежал, пока за жопу не взяли": Порошенко взгрустнул из-за отставки ВолкераНапомним, 17 сентября экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева сообщила, что под Киевом подожгли ее дом в поселке Гореничи. В результате возгорания пострадавших нет. В полиции сообщили, что рассматривают умышленный поджог как единственную версию пожара в доме Гонтаревой

Лондон Петр Порошенко Марина Порошенко Валерия Гонтарева новости Украины и мира
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