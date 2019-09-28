"Е*аные аферисты, групповое тюремное фото": Порошенко прилетел к Гонтаревой в Лондон "грехи замаливать"

Порошенко навестил Гонтареву в Лондоне / скриншот фото facebook.com/petroporoshenko

Спустя 10 дней, как бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева во всеуслышание пожаловалась, что Петр Порошенко ей даже смс-ку не прислал, как он собственной персоной в сопровождении Марины Порошенко прибыл в Лондон с подарком.

При этом Петр Порошенко разместил в социальной сети красноречивое фото – Валерия Гонтарева в инвалидной коляске, он с супругой по сторонам, все довольны и счастливы, у всех смешные футболки.

"Валерия не только сильный менеджер, но и сильная личность. Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она ​​не сломалась. Когда надо было брать на себя ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась", - сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что Гонтарева "не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не брезгуют бандитскими приемами, и сами становятся бандитами".

"Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - резюмировал Порошенко.

Отметим, буквально за час под фото Порошенко появилось более 600 комментариев.

"Красиво! Групповое тюремное фото. )", - пошутила Елена Покотило.

"Не свята троiця", - убеждена Татьяна Бердина.

"Що не кажи, але... й багаті також плачуть. Тому--- не заздрімо, люди!", - добавила Маркович Мария.

"Этих упырей всех на одну ветку и верх ногами", - возмутилась Светлана Емец.

"Разворовала все и скрылась в Лондоне", - подчеркнул Александр Высоцкий.

"Бажаю вам страшного покарання за зло скоєне вами людям", - пожелал Александр Погадаев.

"Прилетел грехи замаливать", - сказал Дмитрий Бабченко.

"Валеріє, повертайся, посидіти треба. Та й долар по 36 треба", - пожелал некто Майор Зубов.

"О, та самая " коляска- животворящая"))), укройте ещё целебным клетчатым одеялком и жизнь наладится", - советует Лилия Медведева.

"Ще нада было гипс на голову одеть", - убеждена Любовь Мироненко.

"Е*аные аферисты", - резюмировал Дмитрий Евгеньевич.

Читайте также"Сбежал, пока за жопу не взяли": Порошенко взгрустнул из-за отставки ВолкераНапомним, 17 сентября экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева сообщила, что под Киевом подожгли ее дом в поселке Гореничи. В результате возгорания пострадавших нет. В полиции сообщили, что рассматривают умышленный поджог как единственную версию пожара в доме Гонтаревой.